Сразу три российских фильма вошли в программу Каннского кинофестиваля

В программу 74-го Каннского кинофестиваля включено сразу три фильма из России. Так, в основном конкурсе будет представлена картина Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", а в секции "Особый взгляд" — "Дело" Алексея Германа – младшего и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко.

В конце января стало известно о переносе Каннского кинофестиваля с мая на июль из-за пандемии коронавируса. Мероприятие пройдёт в период с 6 по 17 июля. А в прошлом году фестиваль и вовсе оказался отменён, причём впервые за всю историю. Продление режима ЧС французскими властями не позволило организаторам провести кинофорум даже осенью.