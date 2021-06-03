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Сразу три российских фильма вошли в программу Каннского кинофестиваля

Смотр на Лазурном берегу пройдёт в период с 6 по 17 июля. Организаторы надеются, что режиссёры смогут лично представить свои картины на мероприятии.

3 июня, 10:19
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

В программу 74-го Каннского кинофестиваля включено сразу три фильма из России. Так, в основном конкурсе будет представлена картина Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", а в секции "Особый взгляд" — "Дело" Алексея Германа – младшего и "Разжимая кулаки" Киры Коваленко.

"Алексей Герман – младший с фильмом "Дело" приглашён для участия в программе "Особый взгляд", — цитирует ТАСС Тьерри Фремо, художественного директора смотра.

Российская картина вошла в топ-10 фильмов года

Российская картина вошла в топ-10 фильмов года

В конце января стало известно о переносе Каннского кинофестиваля с мая на июль из-за пандемии коронавируса. Мероприятие пройдёт в период с 6 по 17 июля. А в прошлом году фестиваль и вовсе оказался отменён, причём впервые за всю историю. Продление режима ЧС французскими властями не позволило организаторам провести кинофорум даже осенью.

Вышел тизер-трейлер нового фильма Серебренникова "Петровы в гриппе"

Вышел тизер-трейлер нового фильма Серебренникова "Петровы в гриппе"

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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