Алкоголь во время матчей Евро-2020 в Петербурге можно будет купить в барах возле фан-зон
Напомним, на время турнира в городе ввели запрет на реализацию крепких напитков вблизи стадиона.
Фото © ТАСС / Игорь Генералов
Приобрести алкоголь во время матчей Евро-2020 возле фан-зон можно будет в барах и кафе, однако употребить его можно будет только в пределах заведения. Об этом журналистам сообщили в Комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.
В сообщении указывается, что введённый ранее запрет на продажу крепких напитков возле стадиона и фан-зон никак не распространяется на кафе и бары. Вместе с этим власти рекомендуют всячески пресекать вынос алкоголя из заведений, а нарушение правил его продажи может привести к штрафу.
В комитете подчеркнули, что розничная продажа алкоголя запрещается возле стадиона на Крестовском острове за день и в день проведения игры, возле фан-зоны на Конюшенной площади и в тематическом Парке футбола у спорткомплекса "Юбилейный" с 11 июня по 11 июля.
Напомним, Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020. Первый состоится 12 июня, в нём сойдутся сборные России и Бельгии.
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