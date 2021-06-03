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В России может появиться "белый" Интернет

При этом ни о каких запретах речи не идёт — школьникам будут давать возможность смотреть кино, посещать музеи и театры онлайн, читать художественную литературу.

3 июня, 10:08
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В России идёт работа по созданию "белого" Интернета для школьников — содержащийся в нём контент будет безопасным для детей.

Как сообщили в Минпросвещения, в этом "белом" Интернете будут и соцсети, и мессенджеры, но весь контент будет проверен. При этом ни о каких запретах речи не идёт — школьникам будут давать возможность смотреть кино, посещать музеи и театры онлайн, читать художественную литературу. Ведомство обещает, что контент будет соответствовать ценностям.

Большинство россиян ограничат детям доступ в Интернет на время летних каникул

Большинство россиян ограничат детям доступ в Интернет на время летних каникул

А ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявил о необходимости выделить до 50% времени уроков ОБЖ в российских школах для обучения школьников навыкам безопасной работы с цифровыми технологиями.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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