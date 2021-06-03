Бывшая замглавы Росимущества Паткина получила 7,5 года колонии за хищение 154 млн рублей
Ей также назначили штраф в размере 700 тысяч рублей, лишив права занимать должности, связанные с организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями. Женщину взяли под стражу в зале суда.
Фото © Пресс-служба Мещанского суда Москвы
Суд приговорил бывшего заместителя главы Росимущества Елену Паткину, обвиняемую в хищении и растрате 154 миллионов рублей, к семи годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Мещанского суда Москвы.
Отмечается, что Паткиной также назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, женщину лишили права занимать должности, связанные с организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на три года.
Остальных фигурантов дела о мошенничестве приговорили к заключению на сроки от трёх с половиной до четырёх лет и 10 месяцев. Им также назначили штрафы. Суммарно с осуждённых взыскали 154 566 759 рублей.
Напомним, Паткину арестовали в декабре 2017 года в Москве. Её также проверяли на причастность к незаконной ликвидации подмосковного предприятия "Мослес" и распродажу по заниженным ценам его активов.
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