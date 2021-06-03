Бывшая замглавы Росимущества Паткина получила 7,5 года колонии за хищение 154 млн рублей

Суд приговорил бывшего заместителя главы Росимущества Елену Паткину, обвиняемую в хищении и растрате 154 миллионов рублей, к семи годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе Мещанского суда Москвы.

Отмечается, что Паткиной также назначили штраф в размере 700 тысяч рублей. Кроме того, женщину лишили права занимать должности, связанные с организационно-распределительными и административно-хозяйственными полномочиями, сроком на три года.