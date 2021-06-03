Мигрантов в России обязали знать законы, историю и русский язык
Новые правила коснутся и тех людей, которые планируют временно проживать на территории страны.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Иностранцам, работающим в России, необходимо обладать минимальным уровнем знания русского языка, истории страны и основ законодательства. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что мигранты должны будут, в частности, свободно владеть языком в социально-бытовой сфере и при общении на некоторые специальные темы (приём на работу, обращения в больницу и полицию) уметь заполнять различные документы, разбираться в ключевых событиях истории России и знать основы законодательства.
Требования касаются также и тех людей, кто планирует временно проживать в России, с некоторыми исключениями.
Напомним, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ранее появилась первая в России электронная карта трудового мигранта (ЭКТМ). Банковскую карту с уникальным QR-кодом, содержащим ID, иностранные рабочие смогут получить в миграционном центре "Нарвский" вместе с оформлением легализации своего пребывания в РФ. Эта карта упростит её обладателю процедуры внесения платежей, а ещё её можно использовать для начисления заработной платы при трудоустройстве.
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