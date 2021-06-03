Мигрантов в России обязали знать законы, историю и русский язык

Иностранцам, работающим в России, необходимо обладать минимальным уровнем знания русского языка, истории страны и основ законодательства. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что мигранты должны будут, в частности, свободно владеть языком в социально-бытовой сфере и при общении на некоторые специальные темы (приём на работу, обращения в больницу и полицию) уметь заполнять различные документы, разбираться в ключевых событиях истории России и знать основы законодательства.

Требования касаются также и тех людей, кто планирует временно проживать в России, с некоторыми исключениями.