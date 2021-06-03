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Мигрантов в России обязали знать законы, историю и русский язык

Новые правила коснутся и тех людей, которые планируют временно проживать на территории страны.

3 июня, 09:40
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Иностранцам, работающим в России, необходимо обладать минимальным уровнем знания русского языка, истории страны и основ законодательства. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указано, что мигранты должны будут, в частности, свободно владеть языком в социально-бытовой сфере и при общении на некоторые специальные темы (приём на работу, обращения в больницу и полицию) уметь заполнять различные документы, разбираться в ключевых событиях истории России и знать основы законодательства.

Требования касаются также и тех людей, кто планирует временно проживать в России, с некоторыми исключениями.

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Напомним, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ранее появилась первая в России электронная карта трудового мигранта (ЭКТМ). Банковскую карту с уникальным QR-кодом, содержащим ID, иностранные рабочие смогут получить в миграционном центре "Нарвский" вместе с оформлением легализации своего пребывания в РФ. Эта карта упростит её обладателю процедуры внесения платежей, а ещё её можно использовать для начисления заработной платы при трудоустройстве.


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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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