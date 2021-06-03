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Состояние раненной екатеринбургским стрелком девочки стабилизировалось

Однако пострадавшая всё ещё подключена к аппарату ИВЛ. Планируется консультация с нейрохирургом, вопрос о переводе из реанимации пока не поднимается.

3 июня, 09:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Состояние девятилетней девочки, которая была ранена стрелком в Екатеринбурге, стабилизировалось, но всё ещё остаётся тяжёлым. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах. Отмечается, что у пострадавшей умеренная положительная динамика, ей перестали давать адреналин.

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Однако девочка ещё подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Через рот она не усваивает даже воду. Из-за того, что в результате ранения был задет позвоночник, у пострадавшей наблюдается ярко выраженный болевой синдром при попытках изменить положение её тела. В рамках лечения планируется консультация нейрохирурга.

Как уточнил источник, вопрос о переводе девочки из реанимации пока не поднимается.

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Напомним, бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна своей квартиры вечером 30 мая. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, после операции девочка введена в искусственную кому. Мужчина же получил ранение в ногу, 31 мая его выписали из больницы. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Против Болкова возбуждено уголовное дело, его арестовали до 29 июля. Лайф писал, что из его квартиры правоохранители изъяли карабин и более 70 патронов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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