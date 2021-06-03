Состояние раненной екатеринбургским стрелком девочки стабилизировалось

Состояние девятилетней девочки, которая была ранена стрелком в Екатеринбурге, стабилизировалось, но всё ещё остаётся тяжёлым. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах. Отмечается, что у пострадавшей умеренная положительная динамика, ей перестали давать адреналин.

Однако девочка ещё подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Через рот она не усваивает даже воду. Из-за того, что в результате ранения был задет позвоночник, у пострадавшей наблюдается ярко выраженный болевой синдром при попытках изменить положение её тела. В рамках лечения планируется консультация нейрохирурга.