"Пьяница с депрессией": экс-полицейского из Екатеринбурга могут проверить на старое убийство

Сомнительное увольнение и признание вины

Бывшего сотрудника патрульно-постовой службы Сергея Болкова, открывшего 30 мая в Екатеринбурге огонь по прохожим из окна собственной квартиры, арестовали. Чкаловский районный суд отправил его в СИЗО на два месяца. После штурма и обыска в квартире у Болкова изъяли карабин "Вепрь" и лицензию на его хранение. В квартире обнаружили 26 стреляных гильз, 78 патронов калибра 7,62 миллиметра, пневматический пистолет ИЖ и пустые бутылки из-под алкогольных напитков. После обследования двора полицейские нашли ещё 47 гильз. Сколько выстрелов Болков сделал по прохожим и сотрудникам спецназа во время проведения штурма, ещё предстоит установить.

Фото © ТАСС / Алексей Колчин

На суде по избранию меры пресечения Болков заявил, что признаёт свою вину частично. Он сказал, что "вёл огонь, но не прицельно, ранить ребёнка не хотел". После "балконного расстрела", в ходе которого пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, бывшему сотруднику ППС назначили психиатрическую экспертизу. Её результаты ещё предстоит узнать, но к стрелявшему из окна квартиры есть и другие вопросы. По некоторым данным, Болков оказался в подобной ситуации не впервые — десять лет назад его уволили из органов после инцидента со стрельбой.

В 2001 году во время стычки на улице застрелили 19-летнего боксёра Владимира Нагимова, друга двухкратного чемпиона Европы Егора Мехонцева. По версии последнего, убитый Нагимов решил защитить прохожего от избивавших его мужчин. В итоге молодого боксёра якобы застрелил один из участников драки (сотрудник ППС), в котором Мехонцев узнал стрелка с Химмаша. За это, по словам спортсмена, (тогда ещё) сотрудник ППС Болков не понёс никакой ответственности, а дело переквалифицировали на самооборону. Позднее патрульного уволили из органов "по состоянию здоровья", а историю со стрельбой забыли.

Евсюков 2.0

Фото © ТАСС / Дина Веретельникова

Судебный психолог Олег Долгицкий пояснил: то, что химмашевский стрелок открыл огонь по людям только с балкона, — обычное везение.

Спасло то, что он никуда не пошёл с оружием. Это вполне мог бы быть Евсюков 2.0 (бывший майор полиции, расстрелявший 27 апреля 2009 года девять человек в супермаркете. — Прим. Лайфа), ничто не мешало ему взять оружие и пойти в ближайший магазин. Что касается потенциальных заболеваний, то многие отставники МВД имеют довольно расшатанную нервную систему из-за всех тягот службы. При увольнении у многих сотрудников уже имеются неврозы и депрессия от переработок, и психологи не отслеживают состояние таких людей, даже если за ними числится огнестрельное оружие Олег Долгицкий Судебный психолог

Шанс избежать наказания

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и Парников" Евгений Ромашов добавил, что этой стрельбы можно было избежать. По его словам, по действующему законодательству участковые должны не только реагировать на жалобы и заявления, но и проводить профилактические беседы с людьми для пресечения преступлений, но этот механизм не работает.

При наличии у человека оружия участковый должен регулярно проводить проверки. Логично, что он может также поговорить с человеком, интуитивно оценить его, в каком психическом состоянии он находится. Это тонкая работа, но способная дать серьёзный результат и сохранить жизни. Важно и другое. Наверняка на Болкова по бывшему месту службы есть характеристики, которые хотя бы частично раскрывают его состояние. К людям, склонным к насилию и злоупотреблению алкоголем, нужно проявлять особенное внимание, а этого, судя по тому, что произошло, сделано не было Евгений Ромашов Вице-президент московской коллегии адвокатов "Ромашов, Романов и Парников"

Специалисты по судмедэкспертизе отмечают, что избежать наказания Болков сможет лишь в том случае, если будет доказана его невменяемость. Но если это произойдёт, то вопросы появятся к отделу лицензионно-разрешительной работы, сотрудники которого отвечают за оформление разрешения на оружие.

Превышение самообороны

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

В связи с этим отдельные вопросы вызывает инцидент 11-летней давности, участие в котором приписывает Болкову боксёр Егор Мехонцев. Если именно Болков выстрелил в 19-летнего спортсмена Владимира Нагимова, то этот эпизод могут расследовать заново. Вопросы, которые могут встать перед следствием в этом случае, — кто и каким образом "закопал" бумажный след применения оружия сотрудником ППС Сергеем Болковым и почему стрельба могла сойти ему с рук. По закону срок давности уголовной ответственности за простое убийство в нашей стране — 15 лет, а с момента инцидента с убийством 19-летнего спортсмена прошло только 11. По словам бывшего сотрудника МВД, специалиста по стрелковому вооружению Константина Лазарева, любое неправомерное применение оружия "в принципе не может сойти с рук".

В случае любого применения табельного оружия, даже предупредительного выстрела, будет проверка. На начальном этапе это проверяет прокуратура, но если в отношении сотрудника возникают дополнительные подозрения, то могут подключиться специалисты из УСБ. Увольнение — это меньшее из зол. Если придут к выводу, что сотрудник стрелял не по правилам, то его могут посадить. Даже сотрудники спецподразделений, которые оказывают силовую поддержку и применяют оружие исключительно в рамках закона, могут оказаться под уголовным преследованием. Если у человека были какие-то серьёзные проблемы по работе, он к кому-то применял оружие и ему это сходило с рук, то здесь могут возникнуть большие вопросы к его руководству Константин Лазарев Бывший сотрудник МВД, специалист по стрелковому вооружению