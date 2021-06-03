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Миллиардер Евтушенков предложил правительству изменить "правила игры" для российского бизнеса

Так совладелец АФК "Система" ответил на вопрос о возможных причинах роста цен на социально значимые продукты в РФ и "жадности" производителей.

3 июня, 09:47
<p>Владимир Евтушенков. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Владимир Евтушенков. Фото © Wikipedia

Правительство РФ должно скорректировать нынешние правила игры для бизнеса на законодательном уровне или "просто поговорив с конкретными людьми". Об этом, отвечая на вопрос о возможных причинах роста цен на социально значимые продукты в России и "жадности" бизнеса, заявил в интервью РБК крупнейший совладелец аналитической финансовой компании (АФК) "Система" Владимир Евтушенков.

12 мая в ходе своего выступления в Государственной думе председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назвал жадность производителей и торговых сетей одной из главных причин роста цен на отдельные категории продуктов.

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Известно, что АФК "Система" владеет крупным агрохолдингом "Степь", который в числе прочего производит сахар, сильно подорожавший с начала текущего года одновременно с другими социально значимыми продуктами. Евтушенков, в свою очередь, увеличение стоимости сахара комментировать не стал, как и уточнять, каким именно образом российские власти должны скорректировать установленные для бизнеса правила.

"Бизнес весь разный, и мерить всех под одну гребёнку нельзя. К примеру, если говорить о нашей АФК: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов — они у нас чрезвычайно скромные и даже не оседают на счетах. И вот таких бизнесов, как мы, в стране достаточно", — пояснил Евтушенков.

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При этом совладелец "Системы" отметил, что практически все средства компании уходят на её развитие или же в счёт уплаты процентов по долгам. Так, бизнесмен уточнил, что по итогам прошлого года долг АФК составил 190,4 миллиарда рублей — этот показатель несущественно увеличился в сравнении с 2019 годом.

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Ранее россиян предупредили о возможности резкого роста цен на сахар. У правительства в запасе есть несколько мер, которые могут повлиять на рыночную ситуацию. Производители говорят, что не все они могут быть полезны.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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