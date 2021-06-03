Миллиардер Евтушенков предложил правительству изменить "правила игры" для российского бизнеса

Правительство РФ должно скорректировать нынешние правила игры для бизнеса на законодательном уровне или "просто поговорив с конкретными людьми". Об этом, отвечая на вопрос о возможных причинах роста цен на социально значимые продукты в России и "жадности" бизнеса, заявил в интервью РБК крупнейший совладелец аналитической финансовой компании (АФК) "Система" Владимир Евтушенков.

12 мая в ходе своего выступления в Государственной думе председатель Правительства РФ Михаил Мишустин назвал жадность производителей и торговых сетей одной из главных причин роста цен на отдельные категории продуктов.

Известно, что АФК "Система" владеет крупным агрохолдингом "Степь", который в числе прочего производит сахар, сильно подорожавший с начала текущего года одновременно с другими социально значимыми продуктами. Евтушенков, в свою очередь, увеличение стоимости сахара комментировать не стал, как и уточнять, каким именно образом российские власти должны скорректировать установленные для бизнеса правила.

"Бизнес весь разный, и мерить всех под одну гребёнку нельзя. К примеру, если говорить о нашей АФК: мы не выплачиваем дивиденды миллиардами долларов — они у нас чрезвычайно скромные и даже не оседают на счетах. И вот таких бизнесов, как мы, в стране достаточно", — пояснил Евтушенков.

При этом совладелец "Системы" отметил, что практически все средства компании уходят на её развитие или же в счёт уплаты процентов по долгам. Так, бизнесмен уточнил, что по итогам прошлого года долг АФК составил 190,4 миллиарда рублей — этот показатель несущественно увеличился в сравнении с 2019 годом.