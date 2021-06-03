"Вы не на "Эхе": Захарова осадила перебившего её Венедиктова во время ПМЭФ
Главред радиостанции и представитель внешнеполитического ведомства разошлись во взглядах на закон о СМИ-иноагентах.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов поспорил с официальным представителем МИД России Марией Захаровой во время делового завтрака на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Журналист перебил выступление дипломата, раскритиковав закон о СМИ-иноагентах. По словам Венедиктова, Россия не должна законодательно "бороться с правительством США — это должны делать американцы".
В результате, как сообщает "Царьград", возникла перепалка, Захарова не смогла вставить ни слова перед напором не на шутку распалившегося собеседника. Терпение представительницы МИД в какой-то момент лопнуло, и ей пришлось одёрнуть Венедиктова.
"Алексей Алексеевич, вы не на "Эхе Москвы" сейчас", — подколола журналиста Захарова.
Ранее Лайф рассказывал, что президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для СМИ за распространение материалов СМИ-иноагентов без указания их статуса. Нарушение карается штрафом для граждан в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 4 до 5 тысяч рублей, для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей.
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