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Постпред РФ при ЕС рассказал о палках США в колёса "Северного потока – 2" даже после его достройки

При этом Владимир Чижов отметил, что газопровод сам по себе очень нужен Евросоюзу не меньше, чем России. Он напомнил, что участником проекта является не только "Газпром", но и другие европейские компании.

3 июня, 10:55
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Когда строительство "Северного потока – 2" будет завершено, США могут попытаться помешать процессу сертификации газопровода. Об этом сообщил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то ещё палки в колёса вставить", — сказал дипломат в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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При этом Чижов отметил, что Москва готова к любому развитию событий. По словам постпреда при ЕС, "Северный поток – 2" сам по себе очень нужен Европе не меньше, чем РФ. Он напомнил, что участником проекта является не только российский "Газпром", но и другие европейские компании.

Ранее, 19 мая, стало известно, что США не будут вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. В связи с этим американский сенатор Тед Круз заявил, что отказ США от санкций против оператора "Северного потока – 2" является подарком главы Белого дома Джо Байдена президенту России Владимиру Путину.

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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. 23 мая российское судно "Фортуна" возобновило укладку "Северного потока – 2" в немецких водах. Кроме того, со следующей недели в тестовом режиме в Ленобласти заработают объекты трубопровода для подготовки пуска газа в Германию.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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