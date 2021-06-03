Постпред РФ при ЕС рассказал о палках США в колёса "Северного потока – 2" даже после его достройки

При этом Владимир Чижов отметил, что газопровод сам по себе очень нужен Евросоюзу не меньше, чем России. Он напомнил, что участником проекта является не только "Газпром", но и другие европейские компании.