Рогозин рассказал свой любимый анекдот, и он про космос

Глава "Роскосмоса" рассказал свой любимый анекдот. Видео © Telegram / РИА "Новости"

Свой любимый анекдот на космическую тему рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он поделился им с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мой любимый анекдот?! Слушайте, я раньше был рассказчиком анекдотов, я знал их много. Поэтому выбрать любимый — это, наверное, сложно. Один из любимых вам расскажу", — сказал Рогозин в беседе с РИА "Новости".

В анекдоте Рогозина говорится о событиях спустя два дня после возвращения Юрия Гагарина из космоса. На приёме в Кремле Никита Хрущёв спросил: "Ты там был, ты что-то видел?" Тот ответил утвердительно. Генсек попросил никому об этом не говорить. Затем такой же вопрос задал патриарх и получил отрицательный ответ. Священнослужитель тоже попросил никому об этом не говорить.

"Хороший анекдот, смешной, забавный, но в целом нам не до анекдотов. У нас такие бывают анекдотические ситуации порой, сама жизнь их подсказывает. Только они иногда бывают не очень смешные. Поэтому стараемся поменьше шутить, побольше двигаться вперёд", — подчеркнул Рогозин.