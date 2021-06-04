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"Всё время думал о жене": Пригожин рассказал, как любовь к Валерии спасла ему жизнь

Музыкальный продюсер призывает всех пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы не столкнуться с тем, что пришлось пройти ему.

4 июня, 00:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/prigozhin_iosif/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prigozhin_iosif</a></p>

Фото © Instagram / prigozhin_iosif

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин впервые расстались на долгий срок, когда он заразился коронавирусом и попал в больницу. Супруги не виделись в течение десяти дней.

"Я же был в "красной зоне", туда никого не пускают. Это было тяжело. Я всё время думал о жене. Считаю, что любовь к Лере меня спасла", — подчеркнул Пригожин в эфире телепередачи "Вечерний Ургант".

Валерия тогда тоже не находила себе места. Она также перенесла коронавирусную инфекцию, но в лёгкой форме. Сейчас Иосиф Пригожин рекомендует всем пройти вакцинацию.

"Поверьте, это такая зараза, что лучше привиться", — подчеркнул продюсер.

Иосиф Пригожин — об "итогах" самоизоляции: Валерия похудела, я поправился, но главное — мы не развелись

Иосиф Пригожин — об "итогах" самоизоляции: Валерия похудела, я поправился, но главное — мы не развелись

Ранее Пригожин уже рассказывал, как чуть не умер от коронавируса. Он считает, что должен помимо жены благодарить ещё и медиков, которые быстро и грамотно поставили его на ноги.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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