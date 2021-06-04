"Всё время думал о жене": Пригожин рассказал, как любовь к Валерии спасла ему жизнь
Музыкальный продюсер призывает всех пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы не столкнуться с тем, что пришлось пройти ему.
Фото © Instagram / prigozhin_iosif
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин впервые расстались на долгий срок, когда он заразился коронавирусом и попал в больницу. Супруги не виделись в течение десяти дней.
"Я же был в "красной зоне", туда никого не пускают. Это было тяжело. Я всё время думал о жене. Считаю, что любовь к Лере меня спасла", — подчеркнул Пригожин в эфире телепередачи "Вечерний Ургант".
Валерия тогда тоже не находила себе места. Она также перенесла коронавирусную инфекцию, но в лёгкой форме. Сейчас Иосиф Пригожин рекомендует всем пройти вакцинацию.
"Поверьте, это такая зараза, что лучше привиться", — подчеркнул продюсер.
Иосиф Пригожин — об "итогах" самоизоляции: Валерия похудела, я поправился, но главное — мы не развелись
Ранее Пригожин уже рассказывал, как чуть не умер от коронавируса. Он считает, что должен помимо жены благодарить ещё и медиков, которые быстро и грамотно поставили его на ноги.
Комментариев: 0