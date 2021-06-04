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В США Украине предрекли большие проблемы в случае войны с Россией

Обозреватель перечислил российские вооружение, которому Киеву нечего будет противопоставить при военном конфликте.

4 июня, 00:38
<p>Самоходная гаубица "Мста-с". ФОто © Минобороны РФ</p>

Самоходная гаубица "Мста-с". ФОто © Минобороны РФ

Украина не обладает вооружением, которое было бы способно преодолеть сложную российскую систему противоракетной обороны. Это будет одна из проблем для Киева в случае военного конфликта Украины с Россией, но их немало. Об этом в статье для журнала The National Interest пишет обозреватель Марк Эпископос.

Он напомнил, что в Крыму размещены зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" которые способны поражать цели на территории Украины, угрожая ее военным объектам и инфраструктуре. Не менее опасны Су-35С. Они, по мнению Эпископоса, "без труда справятся с украинскими боевыми самолетами", а заодно способны "нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины", используя ракеты "воздух-земля" и управляемые бомбы.

Также обозреватель упомянул недостаточное количество боевых танков у Украины, чтобы противопоставить их российским. И напомнил о таком мощном российском оружии, как самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", у которых высокая скорость и дальность стрельбы.

"Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем угрозы", — отмечает Эпископос.

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В то же время он добавил, что подобный военный конфликт может привести к международному вмешательству, которое способно изменить ход боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Джо Байдена помочь Украине вступить в НАТО, отметив, что Киеву нужно больше денег и оружия.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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