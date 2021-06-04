В США Украине предрекли большие проблемы в случае войны с Россией

Украина не обладает вооружением, которое было бы способно преодолеть сложную российскую систему противоракетной обороны. Это будет одна из проблем для Киева в случае военного конфликта Украины с Россией, но их немало. Об этом в статье для журнала The National Interest пишет обозреватель Марк Эпископос.

Он напомнил, что в Крыму размещены зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" которые способны поражать цели на территории Украины, угрожая ее военным объектам и инфраструктуре. Не менее опасны Су-35С. Они, по мнению Эпископоса, "без труда справятся с украинскими боевыми самолетами", а заодно способны "нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины", используя ракеты "воздух-земля" и управляемые бомбы.

Также обозреватель упомянул недостаточное количество боевых танков у Украины, чтобы противопоставить их российским. И напомнил о таком мощном российском оружии, как самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", у которых высокая скорость и дальность стрельбы.

"Учитывая подавляющее превосходство России в воздухе и ее современную систему противоракетной обороны, украинская армия будет испытывать проблемы с тем, чтобы противостоять исходящей от этих систем угрозы", — отмечает Эпископос.

В то же время он добавил, что подобный военный конфликт может привести к международному вмешательству, которое способно изменить ход боевых действий.