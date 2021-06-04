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Американцам запретили инвестировать в Huawei и ещё в десятки китайских компаний

Среди них оказались коммуникационные предприятия, Китайская государственная военно-промышленная компания и другие.

4 июня, 00:07

Фото © Pixabay

Американцам запретили инвестировать свои деньги почти в шесть десятков китайских компаний. Соответствующий указ подписал президент США Джо Байден. Все они, как уверены в Белом доме, связаны с военным комплексом КНР.

В общей сложности запрет был наложен на 59 компаний. Среди них оказались Huawei, China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation и другие коммуникационные предприятия.

Также запрет коснулся и государственных компаний. Например, в чёрный список включили Китайскую государственную военно-промышленную компанию (CASIC), Китайскую аэрокосмическую научно-техническую корпорацию (CASC), Китайскую национальную ядерную корпорацию (CNNC) и Китайскую национальную шельфовую нефтяную корпорацию (CNOOC).

Запрет начнёт действовать 2 августа. В нём говорится, что американцам запрещено приобретать и покупать акции компаний, которые "подрывают безопасность или демократические ценности Соединённых Штатов и союзников".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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