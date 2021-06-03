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В Южно-Сахалинске экстренно сел самолёт

Воздушное судно вернулось в аэропорт, хотя должно было следовать в Оху.

3 июня, 23:49
<p>Аэропорт Южно-Сахалинска. Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Аэропорт Южно-Сахалинска. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Самолёт DASH-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как пишет сайт skr.su со ссылкой на источник, предварительная причина — неисправность гидравлической системы. На борту находилось 34 пассажира и три члена экипажа. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолёт утром вылетел из Южно-Сахалинска. Экипаж обнаружил техническую неисправность и по этой причине принял решение вернуться.

"Голову на колени! Сгруппируйтесь!" Появилось видео из салона самолёта, совершившего аварийную посадку в Краснодаре

"Голову на колени! Сгруппируйтесь!" Появилось видео из салона самолёта, совершившего аварийную посадку в Краснодаре

Напомним, 23 мая Boeing 737–800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Оказалось, на его борту находился Роман Протасевич, один из основателей телеграм-канала NEXTA, он был задержан.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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