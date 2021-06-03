В Южно-Сахалинске экстренно сел самолёт

Самолёт DASH-8 совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как пишет сайт skr.su со ссылкой на источник, предварительная причина — неисправность гидравлической системы. На борту находилось 34 пассажира и три члена экипажа. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолёт утром вылетел из Южно-Сахалинска. Экипаж обнаружил техническую неисправность и по этой причине принял решение вернуться.