Латвийская певица Лайма Вайкуле приняла участие в программе Максима Галкина "Музыкалити" в паре с Айзой Долматовой и разнесла в пух и прах современную музыку. Под разнос попало и творчество "Ласкового мая". Звезда советской эстрады заявила, что один из главных треков коллектива является "песней для дебилов". Она посетовала, что артисты сами портят подрастающее поколение.

"Всё такое несчастное!" — прокомментировала представленные её вниманию аранжировки звезда, пишет портал "Дни.ру".

Вайкуле заявила, что главное — это ритм, мотив и чёткие слова, а артистом может считаться лишь тот, у кого уже был сольный концерт. Песню "Мальчик на девятке" она назвала детской и охарактеризовала нелицеприятными словами. И вообще, резюмировала звезда, все, кого ей дали послушать в передаче, скоро исчезнут из хит-парадов и никогда не смогут завоевать признание публики.