"Белые розы" — для дебилов: Вайкуле разнесла песни "Ласкового мая" и современных групп
Латвийская певица не стеснялась в выражениях в передаче Максима Галкина. Она считает, что звучащая сейчас музыка портит подрастающее поколение.
Видео © Instagram / laima_vaikule_official
Латвийская певица Лайма Вайкуле приняла участие в программе Максима Галкина "Музыкалити" в паре с Айзой Долматовой и разнесла в пух и прах современную музыку. Под разнос попало и творчество "Ласкового мая". Звезда советской эстрады заявила, что один из главных треков коллектива является "песней для дебилов". Она посетовала, что артисты сами портят подрастающее поколение.
"Всё такое несчастное!" — прокомментировала представленные её вниманию аранжировки звезда, пишет портал "Дни.ру".
Вайкуле заявила, что главное — это ритм, мотив и чёткие слова, а артистом может считаться лишь тот, у кого уже был сольный концерт. Песню "Мальчик на девятке" она назвала детской и охарактеризовала нелицеприятными словами. И вообще, резюмировала звезда, все, кого ей дали послушать в передаче, скоро исчезнут из хит-парадов и никогда не смогут завоевать признание публики.
Ранее Лайф рассказывал, что Лариса Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт звезда TikTok Валя Карнавал. Народной артистке пришлось целый час слушать, как новые звёзды соцсетей выдают шум и гвалт за треки.
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