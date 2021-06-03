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Учёные объяснили, можно ли ломать сирень

Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений, продающих ароматные ветки.

3 июня, 23:14
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников </p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников

В споре, идущем с советских времён, поставлена точка: кусты сирени категорически нельзя обламывать ради букета. Обрезание веток должны проводить исключительно специалисты, иначе может погибнуть целый куст.

"Споры грибов могут заразить сирень и привести к гибели ветки или даже целого растения. На самом деле обрезка сирени может производиться только чистым секатором и с запечатыванием ранения садовым варом. Это правило ухода за сиренью, ведь это очень нежное растение", — рассказала газете "Петербургский дневник" сотрудница Культурно-просветительского центра БИН РАН Александра Медведева.

МГУ: Говорить, что есть польза в ломании веток сирени, — лукавство

МГУ: Говорить, что есть польза в ломании веток сирени, — лукавство

Петербургский депутат Алексей Цивилёв рассказал о жалобе жительницы Кировского района Санкт-Петербурга на прохожих, ломающих кусты красивых насаждений. Многие уверены, что рвать сирень просто необходимо — дескать, это способствует более пышному цветению. Цивилёв напомнил, что за такое предусмотрены штрафы в размере пяти тысяч рублей. "Бизнесменов" у станций метро с вёдрами сломанных веток тоже ждут денежные санкции — от 500 рублей до двух с половиной тысяч.

Ранее Лайф писал, что в Петербурге перед ПМЭФ и ЧЕ по футболу планировали высадить более ста деревьев и полмиллиона цветов.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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