Учёные объяснили, можно ли ломать сирень

В споре, идущем с советских времён, поставлена точка: кусты сирени категорически нельзя обламывать ради букета. Обрезание веток должны проводить исключительно специалисты, иначе может погибнуть целый куст.

"Споры грибов могут заразить сирень и привести к гибели ветки или даже целого растения. На самом деле обрезка сирени может производиться только чистым секатором и с запечатыванием ранения садовым варом. Это правило ухода за сиренью, ведь это очень нежное растение", — рассказала газете "Петербургский дневник" сотрудница Культурно-просветительского центра БИН РАН Александра Медведева.

Петербургский депутат Алексей Цивилёв рассказал о жалобе жительницы Кировского района Санкт-Петербурга на прохожих, ломающих кусты красивых насаждений. Многие уверены, что рвать сирень просто необходимо — дескать, это способствует более пышному цветению. Цивилёв напомнил, что за такое предусмотрены штрафы в размере пяти тысяч рублей. "Бизнесменов" у станций метро с вёдрами сломанных веток тоже ждут денежные санкции — от 500 рублей до двух с половиной тысяч.