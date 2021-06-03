Операция "Пересадка": В Петербурге микроавтобус из кортежа протаранил легковушку
Разбирательства о причинах аварии сразу отошли на второй план. Прежде люди из "мерседеса" занялись важным пассажиром.
В Петербурге микроавтобус из кортежа протаранил легковушку. Видео © LiFE
В Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит международный экономический форум (ПМЭФ), микроавтобус из большого автомобильного кортежа въехал в легковушку, которая при повороте оказалась у него на пути. После этого важного пассажира из "мерседеса" спешно пересадили в полицейскую машину.
По данным Лайфа, микроавтобус принадлежит делегации из Катара. Среди множества других чёрных "мерседесов" он быстро двигался в сопровождении ГИБДД по Вознесенскому проспекту. Водитель серого "соляриса" не заметил микроавтобуса, который быстро перестроился и стал поворачивать налево, в итоге автомобили столкнулись на перекрёстке.
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Судя по кадрам, которые оказались в распоряжении Лайфа, никто серьёзно не пострадал. Люди из "мерседеса" не стали сразу разбираться в причинах случившегося. Они первым делом очень быстро пересадили важного пассажира в полицейскую машину, и та покинула место ЧП.
Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге появился лихач на лимонном "порше" без номеров. Он устроил "форсаж" на Невском проспекте. Виновника вскоре задержали, он извинился.
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