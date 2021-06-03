В Петербурге микроавтобус из кортежа протаранил легковушку. Видео © LiFE

В Санкт-Петербурге, где в эти дни проходит международный экономический форум (ПМЭФ), микроавтобус из большого автомобильного кортежа въехал в легковушку, которая при повороте оказалась у него на пути. После этого важного пассажира из "мерседеса" спешно пересадили в полицейскую машину.

По данным Лайфа, микроавтобус принадлежит делегации из Катара. Среди множества других чёрных "мерседесов" он быстро двигался в сопровождении ГИБДД по Вознесенскому проспекту. Водитель серого "соляриса" не заметил микроавтобуса, который быстро перестроился и стал поворачивать налево, в итоге автомобили столкнулись на перекрёстке.