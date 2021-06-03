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Атакованная хакерами компания JBS полностью восстановила работу

Там уверяют, что организаторы кибератаки не получили доступа к ключевым системам, все предприятия уже работают штатно.

3 июня, 22:15
<p>Фото © Facebook /<a href="https://www.facebook.com/JBSUSA/photos/1175671269289914" target="_blank" rel="noopener noreferrer">JBSUSA</a></p>

Фото © Facebook /JBSUSA

Мясоперерабатывающая компания JBS, которая частично приостановила работу из-за масштабной атаки хакеров, теперь восстановила свою деятельность в полном объёме. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Глава компании Андре Ногейра отметил, что быстро восстановить производство удалось благодаря "целеустремлённой работе" экспертов в области кибербезопасности. Он заверил, что хакеры не получили доступа к ключевым системам JBS.

"К счастью, сегодня все наши предприятия во всём мире работают в штатном режиме, мы нацелены на то, чтобы выполнять свои обязанности по производству безопасных продуктов высокого качества", — отметил Ногейра.

31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.

В ФБР назвали группировки хакеров, стоящие за атакой на JBS

В ФБР назвали группировки хакеров, стоящие за атакой на JBS

Президент США Джо Байден намерен обсудить кибератаку на JBS в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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