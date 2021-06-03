Атакованная хакерами компания JBS полностью восстановила работу
Там уверяют, что организаторы кибератаки не получили доступа к ключевым системам, все предприятия уже работают штатно.
Фото © Facebook /JBSUSA
Мясоперерабатывающая компания JBS, которая частично приостановила работу из-за масштабной атаки хакеров, теперь восстановила свою деятельность в полном объёме. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.
Глава компании Андре Ногейра отметил, что быстро восстановить производство удалось благодаря "целеустремлённой работе" экспертов в области кибербезопасности. Он заверил, что хакеры не получили доступа к ключевым системам JBS.
"К счастью, сегодня все наши предприятия во всём мире работают в штатном режиме, мы нацелены на то, чтобы выполнять свои обязанности по производству безопасных продуктов высокого качества", — отметил Ногейра.
31 мая JBS сообщила, что её компьютерные сети в Северной Америке и Австралии были атакованы. В Белом доме заявляли, что есть данные о российском следе. Отмечалось, что американская сторона контактирует с российскими властями по этому вопросу, следствие ведёт ФБР.
Президент США Джо Байден намерен обсудить кибератаку на JBS в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. США не исключают применения каких-либо мер в отношении России по этому вопросу, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
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