Атакованная хакерами компания JBS полностью восстановила работу

Мясоперерабатывающая компания JBS, которая частично приостановила работу из-за масштабной атаки хакеров, теперь восстановила свою деятельность в полном объёме. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Глава компании Андре Ногейра отметил, что быстро восстановить производство удалось благодаря "целеустремлённой работе" экспертов в области кибербезопасности. Он заверил, что хакеры не получили доступа к ключевым системам JBS.

"К счастью, сегодня все наши предприятия во всём мире работают в штатном режиме, мы нацелены на то, чтобы выполнять свои обязанности по производству безопасных продуктов высокого качества", — отметил Ногейра.