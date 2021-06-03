На руднике Владимирский в Бурятии сдетонировала взрывчатка, которую закладывали для проведения буровзрывных работ. Взрыв произошёл самопроизвольно, хотя его должен был запустить работник предприятия. Об этом Лайфу рассказали источники в местных следственных органах.

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В подготовке к взрывным работам участвовало четыре человека: три проходчика и один взрывник. Руководителем взрывных работ был начальник участка. Взрывник сделал закладку заряда, проходчики находились на расстоянии. Как только он начал отходить, чтобы запустить детонацию, взрывчатка самопроизвольно сработала. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).