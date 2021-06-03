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Взорвалось раньше времени: Лайф узнал подробности ЧП на руднике в Бурятии, где завалило рабочего

Погибшего нашли под завалами породы в шести метрах от забоя. На поверхности были видны лишь голова и кисть руки.

3 июня, 21:57

Фото © LIFE

На руднике Владимирский в Бурятии сдетонировала взрывчатка, которую закладывали для проведения буровзрывных работ. Взрыв произошёл самопроизвольно, хотя его должен был запустить работник предприятия. Об этом Лайфу рассказали источники в местных следственных органах.

Фото © LiFE

Фото © LiFE

В подготовке к взрывным работам участвовало четыре человека: три проходчика и один взрывник. Руководителем взрывных работ был начальник участка. Взрывник сделал закладку заряда, проходчики находились на расстоянии. Как только он начал отходить, чтобы запустить детонацию, взрывчатка самопроизвольно сработала. Возбуждено уголовное дело по статье 217 УК РФ (Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).

Лайф публикует фото с места взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии, где погиб рабочий

Лайф публикует фото с места взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии, где погиб рабочий

Напомним, что погибшего нашли под завалами породы в шести метрах от забоя. На поверхности были видны лишь голова и кисть руки.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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