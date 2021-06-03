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В МИД рассказали, чем чревато отключение России от SWIFT

Эта система не монопольная, есть её аналоги. И исключение такой страны, как Россия, нанесёт удар по имиджу платёжного сервиса.

3 июня, 21:17
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Международная платёжная система SWIFT может претерпеть материальные и имиджевые потери, если отключит доступ для России. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Панкин. Он отметил, что в РФ очень много пользователей SWIFT. Она применяется в том числе для расчётов по долгам, в рамках товарных потоков.

"То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT — это кооператив", — сказал Панкин РИА "Новости" в кулуарах ПМЭФ.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель обратил внимание на тот факт, что отключить Россию от SWIFT не так уж и просто. Он подчеркнул, что SWIFT — это международная частная организация, у Евросоюза нет полномочий отключать от неё целые страны.

В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT

В МИД рассказали о подготовке России к отключению от SWIFT

Напомним, ранее Европарламент призвал отключить РФ от SWIFT, а также остановить строительство "Северного потока – 2". В свою очередь, в российском МИД ответили на угрозу отключения страны от платёжной системы словами "пусть попробуют". По мнению ведомства, подобные угрозы в адрес Москвы — свидетельство укрепления обороноспособности России.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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