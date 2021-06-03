В МИД рассказали, чем чревато отключение России от SWIFT

Международная платёжная система SWIFT может претерпеть материальные и имиджевые потери, если отключит доступ для России. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Александр Панкин. Он отметил, что в РФ очень много пользователей SWIFT. Она применяется в том числе для расчётов по долгам, в рамках товарных потоков.

"То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT — это кооператив", — сказал Панкин РИА "Новости" в кулуарах ПМЭФ.