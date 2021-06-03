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В Калининграде иностранец надругался над десятилетним мальчиком

Насильника задержали спустя несколько часов после произошедшего. Он во всём сознался и заключён под стражу.

3 июня, 20:52

Фото © Pixabay

В Калининграде 46-летний гражданин одной из республик Средней Азии изнасиловал мальчика. Преступление было совершено на востоке города, между СНТ "Октябрьское" и "Колосок".

Как пишет телеграмм-канал "Калининград № 1", мужчина попросил десятилетнего мальчика показать ему дорогу между садовыми обществами. По пути набросился, начал избивать и душить. Совершив изнасилование, сбежал.

Ребёнка обнаружили лишь спустя полтора часа, его отвезли в больницу. В региональном управлении СК РФ сообщили, что преступником оказался 46-летний иностранец.

"В настоящее время мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение, вину в совершённом преступлении он признал полностью. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили следователи.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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