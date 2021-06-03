В Калининграде иностранец надругался над десятилетним мальчиком
Насильника задержали спустя несколько часов после произошедшего. Он во всём сознался и заключён под стражу.
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В Калининграде 46-летний гражданин одной из республик Средней Азии изнасиловал мальчика. Преступление было совершено на востоке города, между СНТ "Октябрьское" и "Колосок".
Как пишет телеграмм-канал "Калининград № 1", мужчина попросил десятилетнего мальчика показать ему дорогу между садовыми обществами. По пути набросился, начал избивать и душить. Совершив изнасилование, сбежал.
Ребёнка обнаружили лишь спустя полтора часа, его отвезли в больницу. В региональном управлении СК РФ сообщили, что преступником оказался 46-летний иностранец.
"В настоящее время мужчина допрошен, ему предъявлено обвинение, вину в совершённом преступлении он признал полностью. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили следователи.
Ранее на Алтае арестовали школьницу, изнасиловавшую сверстницу в заброшенном здании. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти региона и города. Вопиющее по своей жестокости преступление подростки снимали на видео.
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