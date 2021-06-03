Собянин рассказал о желании сделать из Москвы "город любви"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стремлении создать из российской столицы "город любви". Он заверил, что город продолжит развиваться, всё больше становиться таким, из которого не хотелось бы уезжать.

"Это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщённая идея и желание, как раньше говорили, мы строим коммунизм, а мы сейчас строим город любви", — сказал он в ходе сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Собянина, российская столица перестала заимствовать идеи других столиц, "рассматривая их под микроскопом", но и почивать на лаврах тоже не собирается. Напротив, Москва будет развиваться и расти. Мэр добавил, что агломерации начинают сращиваться друг с другом, превращаясь в огромные мегалополисы, в которых уже проживают десятки миллионов человек.