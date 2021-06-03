Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Собянин рассказал о желании сделать из Москвы "город любви"

Глава столицы называл это вершиной всей идеологии властей города, обобщённой идеей и желанием.

3 июня, 20:34
<p>Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Сергей Собянин. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стремлении создать из российской столицы "город любви". Он заверил, что город продолжит развиваться, всё больше становиться таким, из которого не хотелось бы уезжать.

"Это такая вершина всей идеологии, которой мы занимаемся, обобщённая идея и желание, как раньше говорили, мы строим коммунизм, а мы сейчас строим город любви", — сказал он в ходе сессии Петербургского международного экономического форума.

По словам Собянина, российская столица перестала заимствовать идеи других столиц, "рассматривая их под микроскопом", но и почивать на лаврах тоже не собирается. Напротив, Москва будет развиваться и расти. Мэр добавил, что агломерации начинают сращиваться друг с другом, превращаясь в огромные мегалополисы, в которых уже проживают десятки миллионов человек.

Собянин — о количестве авто на дорогах: Здесь Москва точно не резиновая

Собянин — о количестве авто на дорогах: Здесь Москва точно не резиновая

Ранее Собянин рассказал, когда в Москве снимут последние антиковидные ограничения. При этом мэр отметил, что столица уже почти год живёт и работает в нормальном, привычном режиме.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Собянин рассказал, когда в Москве снимут последние антиковидные ограничения

сегодня в 14:37

Квартиру Марии Максаковой в центре Москвы обнесли на 400 тысяч долларов

сегодня в 17:01

"Я вас умотаю!": Полиция прострелила ногу неадекватному россиянину с двумя ножами

сегодня в 21:11

"Прогноз не сбывается": Глава РФПИ объяснил вероятность новых волн коронавируса

сегодня в 21:38

Тихоходки раскрыли тайну происхождения жизни на Земле

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1