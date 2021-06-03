Роман Протасевич — о заговоре и своём участии в планировавшемся покушении на Лукашенко. Видео © Телеканал ОНТ

Сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в минском аэропорту, признался, что участвовал в онлайн-конференции по организации переворота в Белоруссии и убийству Лукашенко. На обнародованной некоторое время назад записи за чёрным квадратом скрывалось именно его лицо.

"Это был я. Вот этот чёрный квадрат, который был без подписи, ну вот, в частности, на самом первом Zoom, я объясню просто, с чем это было связано. Это было связано, по сути, с тем, что я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской", — рассказал Протасевич в интервью телеканалу ОНТ.

Ранее Лайф писал, что Протасевич перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии. Как утверждает оппозиционер, все действия они обсуждали в секретном чате. В частности, там принимались решения, когда и где проводить акции, а также давались указания об информационной повестке дня.