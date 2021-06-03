"Должен был выступать связным": Протасевич рассказал об участии в заговоре по поводу покушения на Лукашенко
По его словам, действия оппозиции обсуждались в секретном чате. В частности, там принимались решения, когда и где проводить акции, а также давались указания об информационной повестке дня.
Роман Протасевич — о заговоре и своём участии в планировавшемся покушении на Лукашенко. Видео © Телеканал ОНТ
Сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в минском аэропорту, признался, что участвовал в онлайн-конференции по организации переворота в Белоруссии и убийству Лукашенко. На обнародованной некоторое время назад записи за чёрным квадратом скрывалось именно его лицо.
"Это был я. Вот этот чёрный квадрат, который был без подписи, ну вот, в частности, на самом первом Zoom, я объясню просто, с чем это было связано. Это было связано, по сути, с тем, что я должен был выступать связным между заговорщиками и штабом Тихановской", — рассказал Протасевич в интервью телеканалу ОНТ.
Ранее Лайф писал, что Протасевич перечислил имена координаторов протестов в Белоруссии. Как утверждает оппозиционер, все действия они обсуждали в секретном чате. В частности, там принимались решения, когда и где проводить акции, а также давались указания об информационной повестке дня.
Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился один из основателей телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" — Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софией Сапегой.
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