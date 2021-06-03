Пациентку в инвалидной коляске "засосало" в аппарат МРТ в Одессе
Женщина и её сопровождающая проигнорировали предупреждения об очень сильном магнитном поле, которое и привело к травмам.
Фото © t.me / "УНИАН - новости Украины"
В Одессе произошёл несчастный случай в частной клинике. Пациентка на инвалидной коляске должна была пройти обследование путём магнитно-резонансной томографии (МРТ), но она сама и её сопровождающая не учли, что аппарат создаёт мощное магнитное поле. Они нарушили технику безопасности, и в результате коляску затянуло в него.
Фото © t.me / "УНИАН - новости Украины"
Как сообщает УНИАН, когда медики отвернулись, пациентка открыла дверь, где должны были делать МРТ, и оказалась в зоне действия поля.
Фото © t.me / "УНИАН - новости Украины"
В результате пострадала сама женщина и медработница. Томограф стоимостью более 100 тысяч долларов вышел из строя.
Ранее сообщалось, что учёные в шоке от МРТ мозга зависимых от гаджетов. На снимках видно, что некоторые важные участки мозга выглядят иначе у людей с диагнозом "зависимость от смартфонов".
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