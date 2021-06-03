Пациентку в инвалидной коляске "засосало" в аппарат МРТ в Одессе

В Одессе произошёл несчастный случай в частной клинике. Пациентка на инвалидной коляске должна была пройти обследование путём магнитно-резонансной томографии (МРТ), но она сама и её сопровождающая не учли, что аппарат создаёт мощное магнитное поле. Они нарушили технику безопасности, и в результате коляску затянуло в него.

Фото © t.me / "УНИАН - новости Украины"

Как сообщает УНИАН, когда медики отвернулись, пациентка открыла дверь, где должны были делать МРТ, и оказалась в зоне действия поля.

Фото © t.me / "УНИАН - новости Украины"

В результате пострадала сама женщина и медработница. Томограф стоимостью более 100 тысяч долларов вышел из строя.