Грустный участковый из ролика о мошенниках признался, что ждёт славы

Герой ролика о грустном участковом из Красноярского края, предостерегающем граждан от уловок мошенников, рад возможности стать известным. Об этом полицейский Дмитрий рассказал в беседе с URA.ru.

"Это же здорово, что будут узнавать после распространения ролика. И прекрасно, когда участкового узнают", — считает Дмитрий.

Молодой человек пояснил, что деятельность полиции разделена на направления, где есть негласная и гласная работа. Герой ролика занимается последней.

По признанию грустного участкового, съёмка далась ему легко, несмотря на то что опыт был первым. Всё увиденное зрителем — чистая правда, добавил Дмитрий.

Ранее сообщалось, что главное управление МВД по Красноярскому краю оригинально предупредило граждан от уловок мошенников, выпустив ролик с грустным участковым, гуляющим по лесу под песню группы "Любэ" "Берёзы". По сюжету правоохранитель в удручённом состоянии прогуливается среди деревьев, нюхает цветы и обнимается с берёзами. Авторы ролика даже повторили знаменитый мем, на котором мужчина, сидя на коленях, пропускает песок сквозь пальцы, правда, с небольшими корректировками, ведь в распоряжении креативной группы была только земля.