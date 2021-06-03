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Грустный участковый из ролика о мошенниках признался, что ждёт славы

Герой видео, покорившего пользователей соцсетей, уверяет, что кадры основаны на реальных событиях.

3 июня, 19:44
<p>Скриншот видео © VK / <a href="https://vk.com/mvd24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mvd24</a></p>

Скриншот видео © VK / mvd24

Герой ролика о грустном участковом из Красноярского края, предостерегающем граждан от уловок мошенников, рад возможности стать известным. Об этом полицейский Дмитрий рассказал в беседе с URA.ru.

"Это же здорово, что будут узнавать после распространения ролика. И прекрасно, когда участкового узнают", — считает Дмитрий.

Молодой человек пояснил, что деятельность полиции разделена на направления, где есть негласная и гласная работа. Герой ролика занимается последней.

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По признанию грустного участкового, съёмка далась ему легко, несмотря на то что опыт был первым. Всё увиденное зрителем — чистая правда, добавил Дмитрий.

Ранее сообщалось, что главное управление МВД по Красноярскому краю оригинально предупредило граждан от уловок мошенников, выпустив ролик с грустным участковым, гуляющим по лесу под песню группы "Любэ" "Берёзы". По сюжету правоохранитель в удручённом состоянии прогуливается среди деревьев, нюхает цветы и обнимается с берёзами. Авторы ролика даже повторили знаменитый мем, на котором мужчина, сидя на коленях, пропускает песок сквозь пальцы, правда, с небольшими корректировками, ведь в распоряжении креативной группы была только земля.

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Чтобы точно донести мысль до зрителя, главный герой ролика несколько раз смотрит в камеру пронзительным грустным взглядом. В конце видео камера уходит вверх, а на экране появляется надпись: "Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый".

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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