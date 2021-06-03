Главное управление МВД по Красноярскому краю решило оригинально предостеречь граждан от уловок мошенников, выпустив ролик с грустным участковым, гуляющим по лесу под песню группы "Любэ" "Берёзы". Видео опубликовано в социальных сетях ведомства.

По сюжету правоохранитель в удручённом состоянии прогуливается среди деревьев, нюхает цветы и обнимается с берёзами. Авторы ролика даже повторили знаменитый мем, на котором мужчина, сидя на коленях, пропускает песок сквозь пальцы, правда, с небольшими корректировками, ведь в распоряжении креативной группы была только земля.

Чтобы точно донести мысль до зрителя, главный герой ролика несколько раз смотрит в камеру пронзительным грустным взглядом. В конце видео камера уходит вверх, а на экране появляется надпись: "Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый". При этом под каждой публикацией с клипом есть дисклеймер: "Все имена и события вымышлены, любые совпадения с реальными участковыми случайны".

Бэкстейдж. Видео © VK / mvd24

Отметим, что креативный подход полицейских оценили в МВД России — официальный аккаунт ведомства в "Инстаграме" оставил под роликом восторженный комментарий. Пользователи соцсетей также восприняли запись с восторгом. Некоторые отметили, что были удивлены такой развязкой сюжета. Один из комментаторов рассказал, что подумал о том, что полицейский "потерял служебную собаку в лесу", которую теперь ищет. А ещё один юзер добавил, что, судя по количеству жертв мошенников, "участковых в лесу должно быть больше, чем деревьев".