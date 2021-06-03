Актёра Биковича передумали штрафовать за катание на квадроцикле на Куршской косе
В ходе внутреннего расследования администрация нацпарка нашла организатора поездки. Его оштрафуют на несколько тысяч рублей.
Милош Бикович. Фото © Instagram / bikovic
Сербского актёра Милоша Биковича, в феврале получившего российское гражданство, не будут штрафовать за катание на квадроцикле по песчаным дюнам Куршской косы в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова.
"Его действительно не будут штрафовать. Протокол будет составлен в отношении физического лица, расследование закончено", — отметила она в беседе с РИА "ФАН".
Штраф выпишут поклоннику актёра, который организовал катание на квадроцикле по Куршской косе. По словам директора нацпарка Анатолия Калины, фанату Биковича придётся заплатить четыре тысячи рублей.
Как ранее рассказывал Лайф, видеоролик, в котором Бикович разъезжает на квадроцикле по песчаным дюнам Куршской косы, был опубликован самим актёром на его странице в "Инстаграме". Вероятнее всего, артист и подумать не мог, что забавное селфи-видео сыграет против него.
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