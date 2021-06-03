Актёра Биковича передумали штрафовать за катание на квадроцикле на Куршской косе

Сербского актёра Милоша Биковича, в феврале получившего российское гражданство, не будут штрафовать за катание на квадроцикле по песчаным дюнам Куршской косы в Калининградской области. Об этом сообщила пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова.

"Его действительно не будут штрафовать. Протокол будет составлен в отношении физического лица, расследование закончено", — отметила она в беседе с РИА "ФАН".

Штраф выпишут поклоннику актёра, который организовал катание на квадроцикле по Куршской косе. По словам директора нацпарка Анатолия Калины, фанату Биковича придётся заплатить четыре тысячи рублей.