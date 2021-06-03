Автоэксперт назвал некорректным штраф за превышение "средней скорости"

Введение ответственности за превышение допустимой "средней скорости" на протяжённых участках дорог некорректно, поскольку должны быть зафиксированы место и время правонарушения. Таким мнением поделился председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с RT.

"Это — непременные признаки любого деяния. Кроме того, все дорожные знаки, ограничивающие скорость, они касаются конкретных участков. Я не против тотального видеоконтроля вообще. Установите видеокамеры повсеместно, на всех дорогах и трассах, и фиксируйте в каждый момент времени такое превышение", — объяснил Похмелкин.

Как отметил автоэксперт, такая практика была введена в некоторых регионах России, после чего насчёт неё высказался Верховный суд.

"Верховный суд высказался, что кодекс не предусматривает подобного рода наказаний, что должно обязательно определяться место и время совершения правонарушения. Сейчас пытаются это узаконить и внести соответствующую норму в Кодекс об административных правонарушениях", — отметил глава Движения автомобилистов России.