Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков заявил, что в 2021 году Путин проведёт прямую линию

В прошлом году из-за эпидемии коронавируса традиционное мероприятие пришлось отменить. Его частично совместили с ежегодной пресс-конференцией главы государства, которая состоялась в декабре.

3 июня, 13:28
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в нынешнем году состоится. Однако в каком формате будет проведено мероприятие, представитель Кремля не уточнил.

"Будет в этом году", — сказал Песков журналистам в кулуарах ПМЭФ, отметив, что подготовка к прямой линии уже идёт.

Путина попросили провести прямую линию в этом году пораньше, он обещал подумать

Путина попросили провести прямую линию в этом году пораньше, он обещал подумать

Напомним, в 2020 году из-за пандемии традиционной прямой линии с президентом не было, однако её частично совместили с ежегодной пресс-конференцией президента РФ, которая состоялась в декабре.

В 2019 году семнадцатая по счёту прямая линия с Путиным побила рекорд популярности в Сети, писал Лайф.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Закон о выходе из Договора по открытому небу в ближайшее время поступит на подпись Путину

сегодня в 13:18

Путина попросили провести прямую линию в этом году пораньше, он обещал подумать

4 марта, 14:29

"Не поддаются адекватному объяснению": Захарова оценила требования Чехии к РФ о выплате компенсации за взрывы во Врбетице

сегодня в 13:15

Актёра Биковича передумали штрафовать за катание на квадроцикле на Куршской косе

сегодня в 13:57

Девушка, чей сын выпал из окна 14-го этажа на юге Москвы, строила из себя идеальную мать в соцсетях

сегодня в 13:47

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1