Песков заявил, что в 2021 году Путин проведёт прямую линию
В прошлом году из-за эпидемии коронавируса традиционное мероприятие пришлось отменить. Его частично совместили с ежегодной пресс-конференцией главы государства, которая состоялась в декабре.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в нынешнем году состоится. Однако в каком формате будет проведено мероприятие, представитель Кремля не уточнил.
"Будет в этом году", — сказал Песков журналистам в кулуарах ПМЭФ, отметив, что подготовка к прямой линии уже идёт.
Напомним, в 2020 году из-за пандемии традиционной прямой линии с президентом не было, однако её частично совместили с ежегодной пресс-конференцией президента РФ, которая состоялась в декабре.
В 2019 году семнадцатая по счёту прямая линия с Путиным побила рекорд популярности в Сети, писал Лайф.
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