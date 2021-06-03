Песков заявил, что в 2021 году Путин проведёт прямую линию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прямая линия с Владимиром Путиным в нынешнем году состоится. Однако в каком формате будет проведено мероприятие, представитель Кремля не уточнил.

"Будет в этом году", — сказал Песков журналистам в кулуарах ПМЭФ, отметив, что подготовка к прямой линии уже идёт.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии традиционной прямой линии с президентом не было, однако её частично совместили с ежегодной пресс-конференцией президента РФ, которая состоялась в декабре.