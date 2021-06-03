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Елизавету II уличили в многолетней расовой дискриминации

Отмечается, что на протяжении десятилетий небелокожие иммигранты или иностранцы не имели права выполнять определённую работу при королевском дворце.

3 июня, 13:36
<p>Фото © ТАСС / PA</p>

Фото © ТАСС / PA

Королеву Великобритании Елизавету II уличили в несоблюдении законов о расовой дискриминации на протяжении более чем четырёх десятилетий. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на попавшие в её распоряжение документы.

Отмечается, что в результате представители этнических и расовых меньшинств были фактически лишены права пожаловаться на королевский дом в случае отказа в приёме на работу по расовому признаку, так как Елизавета II была освобождена от исполнения соответствующих законов, принятых в 1960-х годах. При этом в 1968 году, по замечаниям сотрудников, в королевском доме вообще "отсутствовала практика найма цветных иммигрантов или иностранцев" на канцелярские должности, им разрешалось работать лишь в качестве прислуги.

В Лондоне принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов

В Лондоне принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали отказаться от титулов

В Букингемском дворце отказались отвечать на вопрос о том, когда подобные практики были приостановлены. Однако уточняется, что в архивах есть информация о найме представителей этнических меньшинств в 1990-х годах.

Как указывает издание, королевский дом освобождён от исполнения даже самого последнего закона по вопросам расовой дискриминации — акта "О равенстве", принятого в 2010 году.

Напомним, в марте принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали скандальное интервью телеведущей Опре Уинфри. В ходе беседы Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о суициде.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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