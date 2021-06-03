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Эксперт перечислил причины отказа от доллара в структуре ФНБ

Собеседник Лайфа заявил о желании властей снизить риск того, что Россия вдруг не сможет полноценно оперировать значительной частью резервов российского нефтегазового фонда.

3 июня, 13:45

Фото © Агентство "Москва"

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов назвал грамотным решение российских финансовых властей полностью отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Силуанов: Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

Силуанов: Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

"Москва в последнее время сокращает долю долларовых резервов в целом. Это связано с двумя причинами. Первая и основная — это потому, что санкционный риск очень высокий. У американцев на столе лежат санкции в отношении нового российского госдолга, в отношении с займом российских госбанков, кроме того, в качестве радикальных мер также анонсировался выход из SWIFT и ограничение на использование валюты", — рассуждает собеседник Лайфа.

Белоусов заявил, что обнуление доллара в ФНБ связано с угрозой санкций со стороны США

Белоусов заявил, что обнуление доллара в ФНБ связано с угрозой санкций со стороны США

С другой стороны, Москва увеличивает долю в других валютах — это евро и юань. Таким образом, по словам Абзалова, существенно снижается риск, что мы вдруг не сможем нормально оперировать значительной частью резервов российского нефтегазового фонда.

"С учётом того, что это очень важная подушка безопасности, Москва хочет, конечно же, серьёзно подстраховаться на этом направлении, по крайней мере, до парламентских выборов", подытожил он.

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Напомним, Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре ФНБ, а также снизит долю британского фунта. Кроме того, Силуанов заявил и об инфляционном "перегреве" в России. По словам главы Минфина, всё это приведёт к обесцениванию расходов государства и граждан.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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