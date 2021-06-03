Эксперт перечислил причины отказа от доллара в структуре ФНБ

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов назвал грамотным решение российских финансовых властей полностью отказаться от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Москва в последнее время сокращает долю долларовых резервов в целом. Это связано с двумя причинами. Первая и основная — это потому, что санкционный риск очень высокий. У американцев на столе лежат санкции в отношении нового российского госдолга, в отношении с займом российских госбанков, кроме того, в качестве радикальных мер также анонсировался выход из SWIFT и ограничение на использование валюты", — рассуждает собеседник Лайфа.

С другой стороны, Москва увеличивает долю в других валютах — это евро и юань. Таким образом, по словам Абзалова, существенно снижается риск, что мы вдруг не сможем нормально оперировать значительной частью резервов российского нефтегазового фонда.

"С учётом того, что это очень важная подушка безопасности, Москва хочет, конечно же, серьёзно подстраховаться на этом направлении, по крайней мере, до парламентских выборов", — подытожил он.