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Песков: Процесс дедолларизации носит постоянный характер

Ранее глава Минфина Антон Силуанов объявил, что страна полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ).

3 июня, 11:04
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Процесс дедолларизации носит постоянный характер. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что страна полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом за пояснениями представитель Кремля отправил журналистов в правительство.

"Процесс дедолларизации постоянный. Он имеет место не только у нас, но и во многих странах мира, которые стали испытывать обеспокоенность в связи с надёжностью резервной валюты", отметил Песков.

Силуанов: Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

Силуанов: Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

Напомним, Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта. Кроме того, Силуанов заявил и об инфляционном "перегреве" в России. По словам главы Минфина, всё это приведёт к обесцениванию расходов государства и граждан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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