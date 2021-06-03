Песков: Процесс дедолларизации носит постоянный характер

Процесс дедолларизации носит постоянный характер. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что страна полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом за пояснениями представитель Кремля отправил журналистов в правительство.

"Процесс дедолларизации постоянный. Он имеет место не только у нас, но и во многих странах мира, которые стали испытывать обеспокоенность в связи с надёжностью резервной валюты", — отметил Песков.