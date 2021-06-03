Песков: Процесс дедолларизации носит постоянный характер
Ранее глава Минфина Антон Силуанов объявил, что страна полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Процесс дедолларизации носит постоянный характер. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что страна полностью откажется от доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ). При этом за пояснениями представитель Кремля отправил журналистов в правительство.
"Процесс дедолларизации постоянный. Он имеет место не только у нас, но и во многих странах мира, которые стали испытывать обеспокоенность в связи с надёжностью резервной валюты", — отметил Песков.
Напомним, Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта. Кроме того, Силуанов заявил и об инфляционном "перегреве" в России. По словам главы Минфина, всё это приведёт к обесцениванию расходов государства и граждан.
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