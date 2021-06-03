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Песков назвал чудовищной ситуацией кражу денег у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде

Ранее сообщалось, что злоумышленники убедили пенсионера снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку.

3 июня, 10:56
<p>Скриншот © LIFE</p>

Скриншот © LIFE

В Кремле проинформированы о происшествии с ветераном Василием Прониным, сидевшим рядом с Владимиром Путиным на Параде Победы 9 Мая на Красной площади. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Хочется верить, что этих подонков найдут", — сказал Песков, отметив, что это "чудовищная ситуация".

Путин на Параде Победы помог ветерану надеть куртку

Путин на Параде Победы помог ветерану надеть куртку

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные обокрали героя войны. Злоумышленники убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку.

Отметим, что Василий Гаврилович Пронин участвовал в боях Курской битвы, за что был награждён медалью "За отвагу". В 1944 году после тяжёлого ранения, прикованный к постели, он остался в тылу и разработал комплекс упражнений и собственный тренажёр, благодаря чему ему удалось встать на ноги.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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