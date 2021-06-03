Песков назвал чудовищной ситуацией кражу денег у ветерана, сидевшего рядом с Путиным на параде

В Кремле проинформированы о происшествии с ветераном Василием Прониным, сидевшим рядом с Владимиром Путиным на Параде Победы 9 Мая на Красной площади. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Хочется верить, что этих подонков найдут", — сказал Песков, отметив, что это "чудовищная ситуация".

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве неизвестные обокрали героя войны. Злоумышленники убедили 96-летнего ветерана Великой Отечественной снять со счёта 400 тысяч рублей и передать их другому человеку.