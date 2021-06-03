"Локомотив" уволил начальника команды, который заходил в судейскую на матче со "Спартаком"
Тогда железнодорожники одержали победу со счётом 2:0, но из-за инцидента следующую домашнюю встречу были вынуждены провести в Химках.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" уволил начальника команды Станислава Сухину, который стал героем инцидента перед дерби со "Спартаком". Об этом сообщает Sport24.
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Кроме него клуб покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды железнодорожников. Сам же Сухина в беседе с изданием подчеркнул, что не в курсе возможного увольнения и продолжает оставаться на своём посту.
Напомним, матч "Локомотива" и "Спартака" в апреле этого года завершился победой первых со счётом 2:0. Перед матчем начальник команды Станислав Сухина заходил в судейскую, что запрещено регламентом РПЛ. Из-за этого "Локомотив" мог получить техническое поражение.
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