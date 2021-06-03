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"Локомотив" уволил начальника команды, который заходил в судейскую на матче со "Спартаком"

Тогда железнодорожники одержали победу со счётом 2:0, но из-за инцидента следующую домашнюю встречу были вынуждены провести в Химках.

3 июня, 10:49
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" уволил начальника команды Станислава Сухину, который стал героем инцидента перед дерби со "Спартаком". Об этом сообщает Sport24.

Скандал в РПЛ: "Локомотив" может получить техническое поражение в матче со "Спартаком" из-за начальника команды

Скандал в РПЛ: "Локомотив" может получить техническое поражение в матче со "Спартаком" из-за начальника команды

Кроме него клуб покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды железнодорожников. Сам же Сухина в беседе с изданием подчеркнул, что не в курсе возможного увольнения и продолжает оставаться на своём посту.

"В судейскую не заходил": Начальник "Локомотива" прокомментировал скандал в матче со "Спартаком"

"В судейскую не заходил": Начальник "Локомотива" прокомментировал скандал в матче со "Спартаком"

Напомним, матч "Локомотива" и "Спартака" в апреле этого года завершился победой первых со счётом 2:0. Перед матчем начальник команды Станислав Сухина заходил в судейскую, что запрещено регламентом РПЛ. Из-за этого "Локомотив" мог получить техническое поражение.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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