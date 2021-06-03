"Локомотив" уволил начальника команды, который заходил в судейскую на матче со "Спартаком"

Московский "Локомотив" уволил начальника команды Станислава Сухину, который стал героем инцидента перед дерби со "Спартаком". Об этом сообщает Sport24.

Кроме него клуб покинут врач Никита Карлицкий и другие члены медицинского штаба основной команды железнодорожников. Сам же Сухина в беседе с изданием подчеркнул, что не в курсе возможного увольнения и продолжает оставаться на своём посту.