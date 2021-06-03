Песков: Обслуживавшие С-400 российские специалисты покидают Турцию в плановом порядке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Турция выслала российских военных специалистов по зенитным ракетным системам С-400. Представитель Кремля не согласен с формулировкой — о "высылке", по его словам, речи не идёт — российские эксперты возвращаются на родину в плановом порядке.

"Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел. То есть подавать это как какую-то высылку или ещё что-то совершенно неправильно и некорректно", — отметил пресс-секретарь президента.