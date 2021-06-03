Песков: Обслуживавшие С-400 российские специалисты покидают Турцию в плановом порядке
В Кремле опровергли публикации в СМИ о якобы высылке Анкарой российских техников под давлением американской стороны.
Фото © ТАСС / Максим Шипенков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Турция выслала российских военных специалистов по зенитным ракетным системам С-400. Представитель Кремля не согласен с формулировкой — о "высылке", по его словам, речи не идёт — российские эксперты возвращаются на родину в плановом порядке.
"Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел. То есть подавать это как какую-то высылку или ещё что-то совершенно неправильно и некорректно", — отметил пресс-секретарь президента.
Он подчеркнул, что в этой ситуации никакого влияния со стороны США не было. По словам представителя Кремля, "американцы на турок изрядно давят", но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Госдепа США призвал Турцию избавиться от С-400. С тем же призывом неоднократно выступал и Пентагон, а в середине декабря 2020 года США даже ввели санкции против Турции за покупку российских ЗРС.
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