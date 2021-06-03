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Песков: Обслуживавшие С-400 российские специалисты покидают Турцию в плановом порядке

В Кремле опровергли публикации в СМИ о якобы высылке Анкарой российских техников под давлением американской стороны.

3 июня, 10:58
<p>Фото © ТАСС / Максим Шипенков</p>

Фото © ТАСС / Максим Шипенков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Турция выслала российских военных специалистов по зенитным ракетным системам С-400. Представитель Кремля не согласен с формулировкой — о "высылке", по его словам, речи не идёт — российские эксперты возвращаются на родину в плановом порядке.

Глава Пентагона призвал Турцию отказаться от российских С-400

Глава Пентагона призвал Турцию отказаться от российских С-400

"Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на родину. Они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел. То есть подавать это как какую-то высылку или ещё что-то совершенно неправильно и некорректно", — отметил пресс-секретарь президента.

Он подчеркнул, что в этой ситуации никакого влияния со стороны США не было. По словам представителя Кремля, "американцы на турок изрядно давят", но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию.

Ракеты в обмен на санкции. Может ли Турция продать главный секрет С-400 в США

Ракеты в обмен на санкции. Может ли Турция продать главный секрет С-400 в США

Ранее Лайф рассказывал, что глава Госдепа США призвал Турцию избавиться от С-400. С тем же призывом неоднократно выступал и Пентагон, а в середине декабря 2020 года США даже ввели санкции против Турции за покупку российских ЗРС.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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