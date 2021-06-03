Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Белоусов заявил, что обнуление доллара в ФНБ связано с угрозой санкций со стороны США

При этом вице-премьер РФ отметил, что это решение никак не отразится на курсе рубля.

3 июня, 11:47
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Снижение доли доллара США в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до нуля вызвано угрозой возможных санкций со стороны США. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства", — пояснил Белоусов.

Песков: Процесс дедолларизации носит постоянный характер

Песков: Процесс дедолларизации носит постоянный характер

При этом вице-премьер отметил, что решение об обнулении американской валюты никак не отразится на курсе рубля.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта. Кроме того, Силуанов заявил и об инфляционном "перегреве" в России. По словам главы Минфина, всё это приведёт к обесцениванию расходов государства и граждан.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Вице-премьер Белоусов заявил, что в кабмине не ставят задачу отъёма денег у металлургов

вчера в 15:48

Силуанов: Россия полностью откажется от доллара в структуре ФНБ в течение месяца

сегодня в 10:23

Новак назвал хайпом требование немецких экологов приостановить укладку "Северного потока — 2"

сегодня в 12:27

"Чуть набравший, но всё же с порохом": Хабиб забил эффектный гол и восхитил легенду футбола

сегодня в 12:23

Девушка из Нижневартовска зачитала рэп вместе с енотом, но за этим видео скрывается грустная правда

сегодня в 12:19

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1