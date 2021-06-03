Белоусов заявил, что обнуление доллара в ФНБ связано с угрозой санкций со стороны США
При этом вице-премьер РФ отметил, что это решение никак не отразится на курсе рубля.
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Снижение доли доллара США в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до нуля вызвано угрозой возможных санкций со стороны США. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства", — пояснил Белоусов.
При этом вице-премьер отметил, что решение об обнулении американской валюты никак не отразится на курсе рубля.
Напомним, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Россия в течение месяца полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также снизит долю британского фунта. Кроме того, Силуанов заявил и об инфляционном "перегреве" в России. По словам главы Минфина, всё это приведёт к обесцениванию расходов государства и граждан.
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