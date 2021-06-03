Белоусов заявил, что обнуление доллара в ФНБ связано с угрозой санкций со стороны США

Снижение доли доллара США в Фонде национального благосостояния (ФНБ) до нуля вызвано угрозой возможных санкций со стороны США. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Это вполне осмысленное решение. Это связано в том числе и с угрозой санкций, которую мы получили и восприняли от американского руководства", — пояснил Белоусов.

При этом вице-премьер отметил, что решение об обнулении американской валюты никак не отразится на курсе рубля.