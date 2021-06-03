"Спартак" оштрафовали на 60 тысяч за твит "Привет, конюшня!" в адрес ЦСКА
Сообщение было написано после московского дерби, победу в котором праздновали красно-белые.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Московский "Спартак" оштрафовали на 60 тысяч из-за сообщения "Привет, конюшня!", которое было направлено в адрес ЦСКА. Об этом сообщает "РБ-Спорт".
По данным издания, помимо денежного штрафа Комитетом РФС по этике в адрес красно-белых было вынесено замечание. При этом решение было принято единогласно. Как заявил глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов, клуб с уважением относится к такому решению.
"Мы всегда с уважением относились и будем относиться ко всем субъектам футбола и общественной жизни в целом. Жаль, что вышло недопонимание. Тем не менее мы, естественно, с уважением относимся к решениям Комитета по этике", — отметил Фетисов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Напомним, вызвавший большой резонанс твит был написан после дерби "Спартака" и ЦСКА, победу в котором одержали красно-белые. В результате "армейцы" обратились в РФС с просьбой дать оценку подобным записям "народной команды".
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