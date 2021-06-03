В останках расчленённого рэпера Энди Картрайта нашли четыре вида наркотиков

Четыре вида наркотических и психотропных веществ были обнаружены в волосах и тканях печени рэпера Энди Картрайта, расчленённое тело которого нашли прошлым летом в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют результаты судмедэкспертизы останков музыканта, сообщил Лайфу адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы вдовы рэпера Марины Кохал.

По словам Лукьянова, этот факт не исключает, что рэпер мог скончаться от передозировки наркотиков. При этом адвокат напомнил, что изначально защита настаивала на том, что Александр Юшко (настоящее имя Картрайта) не употреблял запрещённые вещества. Собеседник Лайфа добавил, что пока рано делать какие-то выводы по поводу освобождения его подзащитной Марины Кохал из СИЗО, однако юрист намерен бороться за полное снятие обвинений.