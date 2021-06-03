В останках расчленённого рэпера Энди Картрайта нашли четыре вида наркотиков
Как рассказал адвокат вдовы погибшего музыканта, пока рано делать какие-то выводы по поводу освобождения его подзащитной из СИЗО, однако юрист намерен бороться за полное снятие обвинений.
Фото © VK / Энди Картрайт
Четыре вида наркотических и психотропных веществ были обнаружены в волосах и тканях печени рэпера Энди Картрайта, расчленённое тело которого нашли прошлым летом в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют результаты судмедэкспертизы останков музыканта, сообщил Лайфу адвокат Сергей Лукьянов, представляющий интересы вдовы рэпера Марины Кохал.
"Это МДМА, амфетамин, пентобарбитал и оксобутановая кислота. Указано, что наличие данных наркотических веществ свидетельствует о факте их прижизненного употребления неизвестной давности", — заявил юрист.
По словам Лукьянова, этот факт не исключает, что рэпер мог скончаться от передозировки наркотиков. При этом адвокат напомнил, что изначально защита настаивала на том, что Александр Юшко (настоящее имя Картрайта) не употреблял запрещённые вещества. Собеседник Лайфа добавил, что пока рано делать какие-то выводы по поводу освобождения его подзащитной Марины Кохал из СИЗО, однако юрист намерен бороться за полное снятие обвинений.
Напомним, тело Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.
Тёща Картрайта Елена Кохал проходит по делу об убийстве музыканта в качестве соучастницы. Следствие считает, что женщина помогала своей дочери расчленять его тело.
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