"Герой нашего времени": Матвиенко рассказала о вкладе Абрамовича в создание Новой Голландии
Инвестиции бизнесмена никогда не окупятся в деньгах, но будут стократно компенсированы настроением людей, подчеркнула председатель Совфеда. По её словам, 15 лет назад на месте самого любимого места жителей Северной столицы была абсолютная разруха.
Валентина Матвиенко рассказала о вкладе Романа Абрамовича в создание Новой Голландии. Видео © LIFE
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с бизнесменом Романом Абрамовичем в рамках работы студии российского общества "Знание" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посетили остров Новая Голландия. Парламентарий рассказала журналистам об огромном вкладе предпринимателя в реализацию этого проекта, назвав Абрамовича "героем нашего времени".
"Он сам "заболел этим проектом". Это огромный объём инвестиций в людей, в город, в сохранение исторического наследия. Я бесконечно благодарна Роману Аркадьевичу, без такой мощной фигуры реализовать этот проект было бы невозможно. Эти инвестиции никогда не окупятся в деньгах, но они окупятся стократно в настроении людей", — сказала Матвиенко.
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Спикер СФ подчеркнула, что 15 лет назад на месте "самого любимого места горожан" была абсолютная разруха. А за десять лет после открытия проекта остров посетило 11 миллионов человек, и с каждым годом это число увеличивается. По словам Матвиенко, Новая Голландия — лучшее общественное современное креативное пространство, которое сделали с огромной любовью. Председатель Совфеда поблагодарила представителей бизнеса за то, что они "вкладывают в нашу страну".
Напомним, развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".
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