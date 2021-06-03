Валентина Матвиенко рассказала о вкладе Романа Абрамовича в создание Новой Голландии. Видео © LIFE

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с бизнесменом Романом Абрамовичем в рамках работы студии российского общества "Знание" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) посетили остров Новая Голландия. Парламентарий рассказала журналистам об огромном вкладе предпринимателя в реализацию этого проекта, назвав Абрамовича "героем нашего времени".

"Он сам "заболел этим проектом". Это огромный объём инвестиций в людей, в город, в сохранение исторического наследия. Я бесконечно благодарна Роману Аркадьевичу, без такой мощной фигуры реализовать этот проект было бы невозможно. Эти инвестиции никогда не окупятся в деньгах, но они окупятся стократно в настроении людей", — сказала Матвиенко.

Спикер СФ подчеркнула, что 15 лет назад на месте "самого любимого места горожан" была абсолютная разруха. А за десять лет после открытия проекта остров посетило 11 миллионов человек, и с каждым годом это число увеличивается. По словам Матвиенко, Новая Голландия — лучшее общественное современное креативное пространство, которое сделали с огромной любовью. Председатель Совфеда поблагодарила представителей бизнеса за то, что они "вкладывают в нашу страну".

Напомним, развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин. Президент призвал на современной цифровой платформе перезапустить работу общества, которое "все мы хорошо помним".