Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сфера технологий и инноваций: Глава "Газпром нефти" Александр Дюков развенчал стереотипы о нефтяной отрасли

Очередная лекция на площадке общества "Знание" посвящена цифровым технологиям в нефтяной отрасли. Слушателями стали российские школьники, участники конкурса "Большая перемена", которые именно сейчас решают, в какой вуз поступать и с какой сферой связать свою жизнь.

3 июня, 11:32

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков развенчал стереотипы о нефтяной отрасли

Видео © LIFE

Российское общество "Знание" продолжает съёмки цикла документальных фильмов о знаковых местах Санкт-Петербурга. Фильмы в формате лекций будут транслироваться в интерактивной студии "Знания" на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ), а также на сайте просветительской организации. Число лекторов пополнил председатель правления и генеральный директор компании "Газпром нефть" Александр Дюков, который рассказал школьникам, посетившим экскурсию в центре цифровой трансформации "Цифергауз", о важности цифровых перемен.

"Газпром нефть" рассказала школьникам о своей цифровой трансформации

"Газпром нефть" рассказала школьникам о своей цифровой трансформации

"Мне хотелось бы разрушить определённый стереотип, который существует относительно нефтяной отрасли. Существует миф, что отрасль уже не современная, а порой уже и отсталая. Я хочу сказать, что это не так. Это отрасль продвинутая, отрасль технологически ёмкая, наукоёмкая, где постоянно происходят какие-то инновации и внедряются различные технологии, в том числе и цифровые", — пояснил Дюков во время общения со старшеклассниками.

Спикер признался, что без технологического развития "Газпром нефть" добывала бы гораздо меньше углеводородов, чем ей удаётся сейчас. Современные технологии позволили компании вовлечь в разработку в последние семь-восемь лет те месторождения, которые были открыты ещё во времена СССР, в том числе Новопортовское месторождение, которое было открыто 60 или 70 лет назад.

Число просмотров лекций марафона "Новое знание" превысило 70 миллионов

Число просмотров лекций марафона "Новое знание" превысило 70 миллионов

"Цифровая нефтяная компания — это наши запасы углеводородов, это скважины, это объекты обустройства, установки и подготовки нефти, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы с установками, транспорт, автозаправочные станции, топливозаправочные колонки в аэропортах. То есть это реальные, физические объекты и активы. К этому физическому миру мы стремимся добавить и мир цифровой, мир виртуальный. Создаём полноценного цифрового двойника всех наших объектов и процессов", — отметил гендиректор "Газпром нефти".

Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов. Благодаря студии общества "Знание" в этом году присоединиться к дискуссии сможет каждый, а ответы зрители получают во время трансляции из первых уст.

Беглов, Миллер, Могучий и не только: Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание"

Беглов, Миллер, Могучий и не только: Известные люди читают лекции о Петербурге в рамках проекта общества "Знание"

Напомним, что развитие общества "Знания" инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда глава государства.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Газпром нефть" рассказала школьникам о своей цифровой трансформации

вчера в 13:38

Шнуров на квартирнике в студии российского общества "Знание" на ПМЭФ признался, что в молодости хотел стать богословом

сегодня в 10:30

Россиянам объяснили опасность заброшенных страниц в соцсетях

сегодня в 02:00

В Подмосковье на вечеринке избили белорусскую чемпионку

сегодня в 12:34

Новак назвал хайпом требование немецких экологов приостановить укладку "Северного потока – 2"

сегодня в 12:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1