Сфера технологий и инноваций: Глава "Газпром нефти" Александр Дюков развенчал стереотипы о нефтяной отрасли
Очередная лекция на площадке общества "Знание" посвящена цифровым технологиям в нефтяной отрасли. Слушателями стали российские школьники, участники конкурса "Большая перемена", которые именно сейчас решают, в какой вуз поступать и с какой сферой связать свою жизнь.
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков развенчал стереотипы о нефтяной отрасли
Видео © LIFE
Российское общество "Знание" продолжает съёмки цикла документальных фильмов о знаковых местах Санкт-Петербурга. Фильмы в формате лекций будут транслироваться в интерактивной студии "Знания" на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ), а также на сайте просветительской организации. Число лекторов пополнил председатель правления и генеральный директор компании "Газпром нефть" Александр Дюков, который рассказал школьникам, посетившим экскурсию в центре цифровой трансформации "Цифергауз", о важности цифровых перемен.
"Мне хотелось бы разрушить определённый стереотип, который существует относительно нефтяной отрасли. Существует миф, что отрасль уже не современная, а порой уже и отсталая. Я хочу сказать, что это не так. Это отрасль продвинутая, отрасль технологически ёмкая, наукоёмкая, где постоянно происходят какие-то инновации и внедряются различные технологии, в том числе и цифровые", — пояснил Дюков во время общения со старшеклассниками.
Спикер признался, что без технологического развития "Газпром нефть" добывала бы гораздо меньше углеводородов, чем ей удаётся сейчас. Современные технологии позволили компании вовлечь в разработку в последние семь-восемь лет те месторождения, которые были открыты ещё во времена СССР, в том числе Новопортовское месторождение, которое было открыто 60 или 70 лет назад.
"Цифровая нефтяная компания — это наши запасы углеводородов, это скважины, это объекты обустройства, установки и подготовки нефти, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы с установками, транспорт, автозаправочные станции, топливозаправочные колонки в аэропортах. То есть это реальные, физические объекты и активы. К этому физическому миру мы стремимся добавить и мир цифровой, мир виртуальный. Создаём полноценного цифрового двойника всех наших объектов и процессов", — отметил гендиректор "Газпром нефти".
Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов. Благодаря студии общества "Знание" в этом году присоединиться к дискуссии сможет каждый, а ответы зрители получают во время трансляции из первых уст.
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Напомним, что развитие общества "Знания" инициировал в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда глава государства.
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