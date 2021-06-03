Глава "Газпром нефти" Александр Дюков развенчал стереотипы о нефтяной отрасли Видео © LIFE

Российское общество "Знание" продолжает съёмки цикла документальных фильмов о знаковых местах Санкт-Петербурга. Фильмы в формате лекций будут транслироваться в интерактивной студии "Знания" на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ), а также на сайте просветительской организации. Число лекторов пополнил председатель правления и генеральный директор компании "Газпром нефть" Александр Дюков, который рассказал школьникам, посетившим экскурсию в центре цифровой трансформации "Цифергауз", о важности цифровых перемен.

"Мне хотелось бы разрушить определённый стереотип, который существует относительно нефтяной отрасли. Существует миф, что отрасль уже не современная, а порой уже и отсталая. Я хочу сказать, что это не так. Это отрасль продвинутая, отрасль технологически ёмкая, наукоёмкая, где постоянно происходят какие-то инновации и внедряются различные технологии, в том числе и цифровые", — пояснил Дюков во время общения со старшеклассниками.

Спикер признался, что без технологического развития "Газпром нефть" добывала бы гораздо меньше углеводородов, чем ей удаётся сейчас. Современные технологии позволили компании вовлечь в разработку в последние семь-восемь лет те месторождения, которые были открыты ещё во времена СССР, в том числе Новопортовское месторождение, которое было открыто 60 или 70 лет назад.

"Цифровая нефтяная компания — это наши запасы углеводородов, это скважины, это объекты обустройства, установки и подготовки нефти, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы с установками, транспорт, автозаправочные станции, топливозаправочные колонки в аэропортах. То есть это реальные, физические объекты и активы. К этому физическому миру мы стремимся добавить и мир цифровой, мир виртуальный. Создаём полноценного цифрового двойника всех наших объектов и процессов", — отметил гендиректор "Газпром нефти".

Отметим, что ПМЭФ ежегодно собирает лидеров бизнеса, ведущих экономистов и государственных деятелей, представителей науки и искусства для обсуждения актуальных глобальных вопросов. Благодаря студии общества "Знание" в этом году присоединиться к дискуссии сможет каждый, а ответы зрители получают во время трансляции из первых уст.