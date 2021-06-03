"Интер" объявил имя нового главного тренера
В минувшем сезоне миланский клуб впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. Антонио Конте, возглавлявший нерадзурри на протяжении двух лет, покинул свой пост из-за несогласия с политикой руководства.
Фото © Олег Бухарев / ТАСС
Итальянский тренер Симоне Индзаги назначен главным тренером миланского "Интера". Об этом сообщается на сайте клуба.
Соглашение 45-летнего специалиста с чёрно-синими рассчитано на два года.
На посту главного тренера "Интера" Индзаги сменил Антонио Конте, возглавлявшего команду на протяжении двух лет и ушедшего в отставку из-за несогласия с политикой руководства. В прошлом сезоне нерадзурри впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.
Индзаги с 2016 года возглавлял римский "Лацио", который покинул по окончании сезона. Со столичным клубом он выиграл Кубок Италии и два Суперкубка страны. В Серии А 2020/21 бело-голубые заняли шестое место, не попав в Лигу чемпионов.
Большую часть игровой карьеры специалист провёл в "Лацио". Также он выступал за "Аталанту", "Сампдорию" и другие итальянские клубы. В его активе есть и три матча за национальную сборную.
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