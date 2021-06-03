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"Интер" объявил имя нового главного тренера

В минувшем сезоне миланский клуб впервые за 11 лет стал чемпионом Италии. Антонио Конте, возглавлявший нерадзурри на протяжении двух лет, покинул свой пост из-за несогласия с политикой руководства.

3 июня, 11:43
<p>Фото © Олег Бухарев / ТАСС</p>

Фото © Олег Бухарев / ТАСС

Итальянский тренер Симоне Индзаги назначен главным тренером миланского "Интера". Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение 45-летнего специалиста с чёрно-синими рассчитано на два года.

На посту главного тренера "Интера" Индзаги сменил Антонио Конте, возглавлявшего команду на протяжении двух лет и ушедшего в отставку из-за несогласия с политикой руководства. В прошлом сезоне нерадзурри впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.

Антонио Конте покинул "Интер" после первого за 11 лет чемпионства

Антонио Конте покинул "Интер" после первого за 11 лет чемпионства

Индзаги с 2016 года возглавлял римский "Лацио", который покинул по окончании сезона. Со столичным клубом он выиграл Кубок Италии и два Суперкубка страны. В Серии А 2020/21 бело-голубые заняли шестое место, не попав в Лигу чемпионов.

Большую часть игровой карьеры специалист провёл в "Лацио". Также он выступал за "Аталанту", "Сампдорию" и другие итальянские клубы. В его активе есть и три матча за национальную сборную.

Авторы
Роман Фейгин

Роман Фейгин

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