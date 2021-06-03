"Интер" объявил имя нового главного тренера

Итальянский тренер Симоне Индзаги назначен главным тренером миланского "Интера". Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение 45-летнего специалиста с чёрно-синими рассчитано на два года.

На посту главного тренера "Интера" Индзаги сменил Антонио Конте, возглавлявшего команду на протяжении двух лет и ушедшего в отставку из-за несогласия с политикой руководства. В прошлом сезоне нерадзурри впервые за 11 лет стали чемпионами Италии.

Индзаги с 2016 года возглавлял римский "Лацио", который покинул по окончании сезона. Со столичным клубом он выиграл Кубок Италии и два Суперкубка страны. В Серии А 2020/21 бело-голубые заняли шестое место, не попав в Лигу чемпионов.