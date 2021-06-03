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Министр спорта РФ Олег Матыцин в беседе с Лайфом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что верит в победу нашей сборной над Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею в Риге.

"Будем переживать. Ожидания победные, будет непросто, но надеюсь, что опыт команды, сплочённость и профессионализм помогут нашей дружине хоккейной одержать победу", — заявил Матыцин.