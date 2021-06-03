"Зенит" предложил 15 млн евро за бразильского футболиста
Агент полузащитника, который выступает в чемпионате Бразилии за "Ред Булл Брагантино", подтвердил интерес петербургского клуба к Клаудиньо.
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"Зенит" предложил 15 млн евро за полузащитника "Ред Булл Брагантино" Клаудиньо. Об этом передаёт бразильское издание UOL.
По данным источника, в сделку могут включить выплату бонусов за различные достижения 24-летнего футболиста в российском клубе. По информации газеты, в "Зените" уверены, что предложенные условия устроят руководство бразильской команды.
"Брагантино" входит в систему клубов австрийской компании "Руд Булл". В прошлом сезоне клуб занял десятое место в чемпионате Бразилии. Клаудиньо в 122 матчах за клуб забил 32 гола и сделал 24 результативные передачи.
Ранее агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы Клаудиньо, в интервью Sport24 подтвердил интерес "Зенита" к своему клиенту. Также в услугах хавбека заинтересованы "Лейпциг" и "Рома".
"Зенит" в минувшем сезоне третий раз подряд стал чемпионом России. В сентябре команда Сергея Семака начнёт выступление в групповом этапе Лиги чемпионов.
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