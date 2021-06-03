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"Сначала будем болеть за хоккеистов": Песков рассказал, будет ли Путин смотреть матчи Евро-2020

Этим летом Санкт-Петербург примет семь матчей первенства. Уже 12 июня в первой игре в Северной столице сойдутся сборные России и Бельгии.

3 июня, 11:17
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

За матчами сборной России на Евро-2020 будет следить вся страна, в том числе и глава государства Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Мы пожелаем всем нашим футболистам успехов. Но сначала будем болеть за наших хоккеистов, потом за футболистов. Будем надеяться, что они будут такими же успешными, как наши фигуристы", — сказал представитель Кремля.

Плюс три: какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге

Плюс три: какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге

Напомним, этим летом Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020. Первый состоится 12 июня, в нём сойдутся сборные России и Бельгии.

В конце марта Владимир Путин поздравил российских фигуристок с исторической победой на чемпионате мира в Стокгольме, тогда наши спортсменки заняли весь пьедестал.

Стали известны гонорары российских фигуристок, занявших весь пьедестал на ЧМ

Стали известны гонорары российских фигуристок, занявших весь пьедестал на ЧМ

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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