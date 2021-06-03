Менеджер сервиса проката электросамокатов Red Wheels Тимур Качаев в беседе с Лайфом отреагировал на обыски, которые в его компании, а также в Whoosh, Molnia, Bolt и Scoobee проводят СКР и МВД. По его словам, обыски начали, скорее всего, из-за одного из происшествий с электросамокатами в Петербурге, однако у компании в этом городе нет проката.

"Наверное, под общие грабли всех гребут — и кто виновен, и кто нет. Мы спокойно к проверкам относимся, нам скрывать нечего. Сейчас наши сотрудники подъедут и всё покажут (сотрудникам СК. — Прим. Лайфа). Так что будем смотреть, как развиваются события", — отметил представитель Red Wheels.

При этом Качаев согласился, что ситуация с участившимися авариями на самокатах серьёзная и это транспортное средство — опасная вещь. Однако всё в первую очередь зависит от человека, который управляет самокатом, считает он.

"Зная наших людей, как они катаются, это было понятно, что такие ситуации возникнут. Наверное, не совсем правильно устраивать сразу облаву абсолютно на всех... Мы никаких противозаконных действий не совершаем", — подчеркнул он.