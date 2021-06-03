Белорусских почтальонов вооружат револьверами

Белорусское МВД установило новые нормы обеспечения работников предприятий с особыми уставными задачами оружием и боеприпасами. Как уточняет Sputnik.by, вооружены будут, в частности, почтальоны, егеря, рыбаки.

Сотрудники "Белпочты" — почтальоны, водители, начальники узлов связи, участков, отделений, главных касс — получат пистолет или револьвер, а операторам связи полагается ещё и автомат.

Также оружие раздадут сотрудникам инкассаторской службы, лесных и охотничьих хозяйств, егерям, членам Белорусского общества охотников и рыболовов. Последние получат ружья и винтовки.

Для каких целей будет выдано оружие, не уточняется.