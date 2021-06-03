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Белорусских почтальонов вооружат револьверами

Зачем разносчикам корреспонденции оружие, не уточняется. А некоторым сотрудникам "Белпочты" выдадут автоматы.

3 июня, 19:29
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Белорусское МВД установило новые нормы обеспечения работников предприятий с особыми уставными задачами оружием и боеприпасами. Как уточняет Sputnik.by, вооружены будут, в частности, почтальоны, егеря, рыбаки.

Сотрудники "Белпочты" — почтальоны, водители, начальники узлов связи, участков, отделений, главных касс — получат пистолет или револьвер, а операторам связи полагается ещё и автомат.

Также оружие раздадут сотрудникам инкассаторской службы, лесных и охотничьих хозяйств, егерям, членам Белорусского общества охотников и рыболовов. Последние получат ружья и винтовки.

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Для каких целей будет выдано оружие, не уточняется.

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Ранее стало известно, что Белоруссия получила второй транш российского госкредита на $1 миллиард. В Кремле напомнили, что вопрос перечисления средств был анонсирован ещё "до всех историй с самолётом" авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в Минске.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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