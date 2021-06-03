По факту гибели трёх детей при обрушении дома под Воронежем возбуждено дело

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх детей при обрушении недостроенного дома в Лискинском районе. СК РФ будет вести следствие по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователи работают на месте ЧП, опрашивают свидетелей. Отмечается, что "также будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". По данным Лайфа, участок и дом были заброшенными, там много лет никто не жил. Что там делали дети, пока не известно.