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По факту гибели трёх детей при обрушении дома под Воронежем возбуждено дело

Погибли двое 12-летних и один восьмилетний мальчики. На месте трагедии работают следователи.

3 июня, 19:14

По факту гибели трёх детей при обрушении дома под Воронежем возбуждено дело. Видео © "Вести Воронеж"

В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх детей при обрушении недостроенного дома в Лискинском районе. СК РФ будет вести следствие по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Трагедия случилась в селе Копанище. Вечером восьмилетний и двое 12-летних мальчиков забрались в недостроенный дом. Бетонные перекрытия рухнули, придавив детей.

"По завершении поисково-спасательных мероприятий их тела извлечены без признаков жизни", — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.

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Следователи работают на месте ЧП, опрашивают свидетелей. Отмечается, что "также будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". По данным Лайфа, участок и дом были заброшенными, там много лет никто не жил. Что там делали дети, пока не известно.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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