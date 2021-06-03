По факту гибели трёх детей при обрушении дома под Воронежем возбуждено дело
Погибли двое 12-летних и один восьмилетний мальчики. На месте трагедии работают следователи.
По факту гибели трёх детей при обрушении дома под Воронежем возбуждено дело. Видео © "Вести Воронеж"
В Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту гибели трёх детей при обрушении недостроенного дома в Лискинском районе. СК РФ будет вести следствие по ч. 3 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Трагедия случилась в селе Копанище. Вечером восьмилетний и двое 12-летних мальчиков забрались в недостроенный дом. Бетонные перекрытия рухнули, придавив детей.
"По завершении поисково-спасательных мероприятий их тела извлечены без признаков жизни", — говорится в сообщении регионального управления СК РФ.
Следователи работают на месте ЧП, опрашивают свидетелей. Отмечается, что "также будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних". По данным Лайфа, участок и дом были заброшенными, там много лет никто не жил. Что там делали дети, пока не известно.
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