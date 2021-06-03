"Союз" для космических туристов дешевле "Дракона" Маска, заявил Рогозин

Туристам дешевле лететь в космос на "Союзе", чем на кораблях Starliner и Crew Dragon. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС в кулуарах ПМЭФ.

"Что касается цены, Starliner оговаривает от 60 до 90 миллионов долларов за кресло, у Маска (корабль Crew Dragon. — Прим. ред.) — 55–60 миллионов долларов. У нас уже меньше. Поэтому мы в этом плане точно надеемся на то, что международные космические туристы выберут именно российскую транспортную систему", — объяснил глава "Роскосмоса".

Для состоятельных людей главное — время, потраченное на подготовку. Поэтому "Союз", по мнению Рогозина, является наиболее подходящим вариантом в этом случае. Как пояснил глава госкорпорации, богатый человек, конечно, откажется, если ему скажут уйти из бизнеса на целый год и "сидеть, готовиться" к полёту.

"Когда вы ему говорите, что три месяца подготовка и три часа — не успеет испугаться и он уже на станции, он точно выберет наш вариант", — пояснил глава госкорпорации.

"Союз", подытожил Рогозин, является самым быстрым и надёжным транспортным средством для полётов космических туристов. В настоящее время в рамках съёмок художественного фильма на МКС специалисты отрабатывают возможность оперативной подготовки к полётам тех людей, которые являются непрофессионалами.