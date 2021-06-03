Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Союз" для космических туристов дешевле "Дракона" Маска, заявил Рогозин

Специалисты "Роскосмоса" прорабатывают возможность оперативной подготовки непрофессионалов к полётам.

3 июня, 18:56
<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/roscosmos/27598339714/in/album-72157670871340705/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roscosmos</a></p>

Фото © Flickr / Roscosmos

Туристам дешевле лететь в космос на "Союзе", чем на кораблях Starliner и Crew Dragon. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС в кулуарах ПМЭФ.

"Что касается цены, Starliner оговаривает от 60 до 90 миллионов долларов за кресло, у Маска (корабль Crew Dragon. — Прим. ред.) — 55–60 миллионов долларов. У нас уже меньше. Поэтому мы в этом плане точно надеемся на то, что международные космические туристы выберут именно российскую транспортную систему", — объяснил глава "Роскосмоса".

Для состоятельных людей главное — время, потраченное на подготовку. Поэтому "Союз", по мнению Рогозина, является наиболее подходящим вариантом в этом случае. Как пояснил глава госкорпорации, богатый человек, конечно, откажется, если ему скажут уйти из бизнеса на целый год и "сидеть, готовиться" к полёту.

"Когда вы ему говорите, что три месяца подготовка и три часа — не успеет испугаться и он уже на станции, он точно выберет наш вариант", — пояснил глава госкорпорации.

Стало известно, какая российская актриса полетит на МКС для съёмок фильма

Стало известно, какая российская актриса полетит на МКС для съёмок фильма

"Союз", подытожил Рогозин, является самым быстрым и надёжным транспортным средством для полётов космических туристов. В настоящее время в рамках съёмок художественного фильма на МКС специалисты отрабатывают возможность оперативной подготовки к полётам тех людей, которые являются непрофессионалами.

Рогозин рассказал о трансформации центра "Прогресс" по примеру компании SpaceX

Рогозин рассказал о трансформации центра "Прогресс" по примеру компании SpaceX

Напомним, по словам Дмитрия Рогозина, запуск первой за 45 лет отечественной межпланетной станции "Луна-25" может быть отложен на следующий год из-за задержки с поставкой ключевых приборов.

В "Роскосмосе" отреагировали на сообщения о похищенных деньгах, выделенных на модуль МКС

В "Роскосмосе" отреагировали на сообщения о похищенных деньгах, выделенных на модуль МКС

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Рогозин заявил о возможном переносе запуска лунной программы на 2022 год

сегодня в 16:00

"Таким людям здесь не место": Блогер-спортсмен Саша Стоун возмутился выступлением тиктокера Дани Милохина на ПМЭФ

сегодня в 17:29

"Уж очень явно мимо!": В РАН ответили на сообщения о надвигающемся на Землю облаке плазмы

сегодня в 01:08

Пациентку в инвалидной коляске "засосало" в аппарат МРТ в Одессе

сегодня в 19:59

Протасевич рассказал о несостоявшихся планах перевода NEXTA на российскую повестку

сегодня в 19:45

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1