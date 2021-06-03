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"Таким людям здесь не место": Блогер-спортсмен Саша Стоун возмутился выступлением тиктокера Дани Милохина на ПМЭФ

Александр считает, что лучше пропагандировать спорт и правильные взгляды на жизнь, а не аморальщину, которую демонстрируют нынешние кумиры молодёжи в соцсетях.

3 июня, 17:29

"Таким людям здесь не место": Блогер-спортсмен Александр Зарубин возмутился участием Дани Милохина на ПМЭФ. Видео © LIFE

Успешный боец ММА, многократный чемпион мира и России, блогер-спортсмен Александр Зарубин, более известный как Саша Стоун, оказался крайне возмущён приглашением известного тиктокера Дани Милохина в качестве спикера на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

"Меня выбесило, что на такие серьёзные форумы приглашают непонятных тиктокеров, которые пропагандируют ужасный образ жизни. Таким людям не место на таких мероприятиях и вообще в целом в социальных сетях", — сказал Лайфу Зарубин.

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По словам Александра, лучше пропагандировать спорт и правильные взгляды на жизнь, а не аморальщину, которую демонстрируют некоторые нынешние кумиры молодёжи в соцсетях. Он также выразил недовольство тем, что крупные бренды сотрудничают с такими блогерами и тем самым звёзды Сети получают ещё больше огласки.

Отметим, что сам Зарубин на ПМЭФ присутствует в качестве ведущего на одной из площадок.

А ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что жизненный успех не измеряется количеством лайков в Instagram или TikTok. Свою лекцию на площадке общества "Знание" в рамках ПМЭФ политик посвятила женскому лидерству и тому, в чём, на её взгляд, заключается критерий успешности человека.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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